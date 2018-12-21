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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Antalyaspor ara vermeden Fenerbahçe hazırlıklarına başladı

Antalyaspor ara vermeden Fenerbahçe hazırlıklarına başladı

Antrenmandan görüntüler

- ANTALYA

Forma Rektör 


- Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 24 Aralık Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu rövanş maçında, deplasmanda Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek tur atlayan Antalyaspor, pazartesi günü karşılaşacağı Fenarbahçe maçının hazırlıklarına Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde başladı.
Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki antrenmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma oyunu yaptı. Basına kapalı bölümde çift kale taktik maçla idman tamamlandı. Antrenmanda futbolcuların bir hayli neşeli olduğu gözlemlenirken, Korkmaz oyuncularına topa daha çok sahip olmasını ve mücadele etmelerini istedi. Darıca Gençlerbirliği maçında forma giyen futbolcular takımdan ayrı yenileme çalışması yaptı. Antrenmana kart cezası nedeniyle Fenerbahçe maçında oynayamayacak olan Celutska,Diego,Maicon ve sakat Charles ile Mevlüt katılmadı.
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