Antalya Judo Grand Prix'sine doğru - ANTALYA

- Kura çekimi ve toplantıdan detaylar - Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz'un açıklamaları - Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu'nun açıklamaları Antalya Judo Grand Prix'sine doğru - Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Huysuz:"İnşallah ülkemize madalyalar kazandırırız"ANTALYA (AA) - Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Türk sporcuların yarın başlayacak 2018 Antalya Grand Prix'sinde madalyalar alacağına inandığını bildirdi. Antalya 'daki bir otelde düzenlenen kura çekiminin ardından gazetecilere açıklama yapan Huysuz, organizasyona 52 ülkeden 319 sporcunun katılacağını belirtti. Huysuz, katılımın oldukça iyi olduğunu aktararak, "Bu dönemde ülkemizin bu güveni sağlaması hem judo hem de ülkemiz adına güzel bir duygu. Çok güzel bir katılım var. Olimpiyatlarda ve dünya şampiyonlarında madalya almış sporcular katılıyor. Ülkemizi temsil edecek sporcular da gerçekten iyi bir hazırlık dönemi geçirdi. Turnuvada 2020 Olimpiyatları için puan toplama müsabakaları yapılacak. İnşallah ülkemize madalyalar kazandırırız." diye konuştu. Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu da Antalya 'da önemli bir spor organizasyonu gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Antalya Judo Grand Prix müsabakaları 8 Nisan'da sonra erecek. Turnuva'da toplam 100 bin dolar para ödülü dağıtılacak.