Antalya'da drag pisti açıldı

- Yarışlardan detaylar - Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün araç kullanması - Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün konuşması - Kepez Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan "drag pisti" düzenlenen gösteri yarışlarıyla hizmete açıldıANTALYA (AA) - Kepez Belediyesi tarafından Odabaşı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Kepez Drag Pisti, düzenlenen yarışlarla açıldı.Açılış töreninde konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya ve Kepez için önemli bir tesisin açılışını yaptıklarını söyledi.
Açılışı yapılan drag pistinin Antalya 'nın pisti olduğunu kaydeden Tütüncü, piste bir gösteri uçağının da başarılı bir şekilde inebildiğini ve alanın havaalanı olarak da kullanılabilecek kapasitede olduğunu kaydetti. Tütüncü, "Eğitim uçaklarıyla alakalı buluşmaların yapılacağı, model uçak yarışları, havacılıktaki değişik etkinliklerde de kullanacağız." dedi. Pistin Kepez'in gelişimine ve turist hareketliliğe de katkı sağlayacağına dikkati çeken Tütüncü, "Kepez otomobil, motor sporlarının merkezi olacak. Otomobil ve motor sporlarında Kepez merkez haline gelecek." diye konuştu. Tütüncü, gençler için modifiye edilmiş araçların, drag ve drift yarışlarının bir yaşam tarzı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:"Bunu da yasal pistlerde sürdürmeleri en büyük temennimiz. Sokaklarda, caddelerde yapmalarını önlemek, trafiği tehlikeye sokacak şeyler yapılmasının önüne geçmek açısından da burasının önemli olduğunu düşünüyorum."Konuşmaların ardından Tütüncü, milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ve beraberindekiler pistin açılış kurdelesini kesti.Tütüncü'nün de bir yarış otomobiliyle kısa bir tur attığı pistte daha sonra gösteri amaçlı yarışlar düzenlendi. 100'e yakın otomobil ve motosikletin katıldığı yarışları, çok sayıda sporsever de ilgiyle izledi.