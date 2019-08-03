Antalya’da 15 Ağustos-16 Eylül arasında Gloria Kupası heyecanı yaşanacak

-Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı (TVF) Mehmet Akif Üstündağ'ın açıklamaları

-Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar'ın açıklamaları

-Gloria Sports Arena Üst Yöneticisi Elif Özdemir'in açıklamaları

-Smart Casual Event Genel Müdürü Mert Osman Can'ın açıklamaları

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- İSTANBUL



- Basketbol, voleybol ve atletizm branşlarının bir araya geleceği ve bu sene 3. kez düzenlenecek olan Gloria Kupası, 15 Ağustos-16 Eylül tarihlerinde Antalya'da yapılacak. Gloria Kupası’nın basın toplantısı Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin Levent'teki merkezinde düzenlenecek. Toplantıya Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı (TBF) Hidayet Türkoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı (TVF) Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar ve Gloria Sports Arena Üst Yöneticisi Elif Özdemir katıldı.

Toplantıda konuşan Elif Özdemir, kendilerine destek veren federasyon başkanlarına teşekkür ederek, "5 yıl önce ben ve ailem bu tesisi kurarken 24 yaşındaydım. O günden bu yana ekibimle beraber yüzlerce takımı ağırladık. Amacımız sportmenliğin dürüstlük ve sportmenlik gibi değerleri her daim yaşatabilmek. Uluslararası düzeyde etkinlikler gerçekleştiriyoruz. 3'üncüsünü gerçekleştirdiğimiz Gloria Kupası turnuvasını Antalya’ya taşıdık. Voleybol, basketbol ve atletizm mücadelelerinden olumlu geri dönüş aldık. Gloria Sports Arena markasıyla Avrupa’nın en geniş kapsamlı spor hoteli unvanına sahibiz” diye konuştu.

Hidayet Türkoğlu: “İnşallah herkesin keyif alacağı güzel bir organizasyon olur” Türkiye'nin en başarılı 3 federasyonunun bir arada olduğunu ifade eden Hidayet Türkoğlu, “3 federasyon da hem milli takım ve hem de kulüp adına daha iyi yerlere çekmek için gece gündüz çalışıyoruz. Gloria kendim ve ailem için farklı bir yer. Gloria, Avrupa'nın en iyi tesislerinden biri, belki de en iyisi. İnşallah ülke olarak böyle tesisleri ülkemize kazandırırız. Elif hanım ve ailesini kutlamak istiyorum. Tüm orada oynayacak sporculara, antrenörlere başarılar diliyorum. İnşallah herkesin keyif alacağı güzel bir organizasyon olur. Emeği geçen herkesi kutluyorum” şeklinde konuştu.

Mehmet Akif Üstündağ: “Hedeflerimizi yukarıda tutuyoruz” Mehmet Akif Üstündağ da Türkiye'nin en başarılı federasyonları olarak orada olacaklarını söyleyerek, “Biz Avrupa'da ve dünyada derece elde ederken ilk 3 dışındaki derecelerin bizi rahatsız ettiğini görüyoruz. Hedeflerimizi bu kadar yukarıda tutuyoruz. Böyle bir tesis 2015 yılında kadın voleybol milli takımımız organizasyonuyla açıldı. O günden beri voleybol camiası olarak hiç burada organizasyon kaçırmadık. Takvimimiz çok yoğun. Olimpiyat elemeleri var. Ankara’da Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği yapacağız. Ben de turnuvanın tüm sporcular için sağlıklı, keyif alacakları bir turnuva olarak geçmesini temenni ediyorum” değerlendirmesinde bulundu. Üç başarılı federasyonun böyle bir organizasyonda buluşmasının önemine değinen Fatih Çintimar, “Türkiye'nin spor tesisi imkanını dünyaya tanıtma fırsatı buluyoruz. Gloria Kupası bizim için önemli. Doha’da yapılacak Dünya Şampiyonası’na 70 ülkeden 350 sporcu Gloria Sports Arena’dan Doha’ya gidecek. Burası dünyanın kamp merkezi oldu” ifadelerini kullandı. Hidayet Türkoğlu: “Dünya Şampiyonası bizim için çok önemli” Çin’de düzenlenecek Dünya Şampiyonası’nın kendileri için çok önemli olduğunu belirten Hidayet Türkoğlu, “Özellikle genç jenerasyonla 2 maç kala Dünya Şampiyonası’na gitmeyi garantileyen bir ekibi, başta Ufuk hoca ve sporcu kardeşlerimizi kutlamak istiyorum. Bu sporcularımızın ne kadar gönül verdiğini ve bu organizasyonda olmak istediğini gösteren büyük bir başarıdır” dedi.

Gloria Kupası’nda ilk olarak Türkiye, Hırvatistan, İtalya ve Sırbistan'ın katılacağı Voleybol Kadın Milli Takımlar Turnuvası, 15-17 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Türkiye'den Anadolu Efes, Galatasaray Doğa Sigorta, Teksüt Bandırma Basket ve TOFAŞ'ın yanı sıra Rusya'dan CSKA Moskova ile Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımlarının yer alacağı Basketbol Erkek Kulüpler Takım Turnuvası da 11-15 Eylül tarihleri arasında oynanacak. Gloria Kupası'nda atletizm branşı da 16 Eylül günü başlayacak. Turnuvada 25 ülkeden 24'ü Türk, 56'sı yabancı atlet olmak üzere 80 sporcu mücadele edecek.

