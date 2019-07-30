Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Ankaragücü Başkan Adayı Murat Ağcabağ: “Ankaragücü’ne hizmet etmemiz ayak oyunları ile engellenmiştir” Haberi

Ankaragücü Başkan Adayı Murat Ağcabağ: “Ankaragücü’ne hizmet etmemiz ayak oyunları ile engellenmiştir” Haberi

Murat Ağcabağ'ın açıklamaları

- ANKARA

Başkan Adayı Seçim Süresi İş Dünyası Bakış Açısı Basın Mensupları 


- MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurul öncesinde, salona alınmayan başkan adayı Murat Ağcabağ, "Bugün maalesef adil olmayan durmalar ile karşı karşıyayız. Yönetimimizde bulunan Ankara’nın saygın, itibarlı ve güçlü 39 iş insanının Ankaragücü’ne hizmet etmesi ayak oyunları ile engellenmiştir. Bugünü milat kabul edip daha hırslı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
Necmettin Erbakan Kongre salonunda düzenlenenden MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurul öncesinde başkan adaylığını açıklayan fakat yönetim kurulunda bulunan isimlerin delege yapılmadığı gerekçesi ile salona girmeyen Murat Ağcabağ basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ankaragücü Başkan Mehmet Yiğiner’in Ankaragücü’nü göz göre göre uçuruma sürüklediğini söyleyen Ağcabağ, “Bugün toplanan Olağanüstü Genel Kurulu'nda maalesef adil olmayan durmalar ile karşı karşıyayız. Adaylığımızı açıkladığımız günden bugüne yönetim kurulana aldığımız arkadaşlarımızın delege olamaması, olanların ise delegelikten çıkartılması başta olmak üzere mevcut başkan tarafından birçok engellemeye maruz kaldık. Tüm çabamıza rağmen mevcut delege sistemini aşıp seçime katılmamız mümkün olmadı” diye konuştu.
Ağcabağ: "Bugünü milat kabul edip, daha hırslı çalışacağız" Seçim süresince dürüst, ilkeli ve vizyoner bakış açısını bundan sonrada sürdüreceklerini söyleyen Başkan Adayı Murat Ağcabağ açıklamasına şöyle devam etti; “Yönetimimizde bulunan Ankara’nın saygın itibarlı ve güçlü 39 iş insanının Ankaragücü’ne hizmet etmesi ayak oyunları ile engellenmiştir. Ankaragücü’nün kazanmasını isteyenler ile kendi isminin kazanmasını isteyenlerin karşı karşıya geldiği seçim süresince ortaya koyduğumuz dürüst, ilkeli ve vizyoner bakış açısını bundan sonrada sürdüreceğimizden kimsenin endişesi olmasın. Bugüne kadar yanımızda olup desteklerini esirgemeyen büyük Ankaragücü taraftarımıza, iş dünyasına, sivil toplum kuruluşlarına ve devlet büyüklerimize şükranlarımızı sunuyor, Tüm yönetimimde ki arkadaşlarım ile daha güçlü Ankaragücü için bugünü milat kabul edip daha hırslı bir şekilde çalışmaya devam edeceğimizi spor kamuoyuna bildiriyorum.”
İlgili Foto Galeriler
İşte AK Parti Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ayhan Yılmaz'ın projeleriİşte AK Parti Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ayhan Yılmaz'ın projeleri
İzlanda-Türkiye Maçından En Güzel Karelerİzlanda-Türkiye Maçından En Güzel Kareler
Türkiye - Fransa Maçından KarelerTürkiye - Fransa Maçından Kareler
Türkiye - Özbekistan Maçından KarelerTürkiye - Özbekistan Maçından Kareler
Liverpool'un Şampiyonluk Maçından KarelerLiverpool'un Şampiyonluk Maçından Kareler
Galatasarayın Şampiyonluk Kutlamalarından KarelerGalatasarayın Şampiyonluk Kutlamalarından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı