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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Ankara yeni buz pistine kavuştu

Ankara yeni buz pistine kavuştu

- Altındağ Belediyesi tarafından yaptırılan Ali Ersoy Mahallesi Buz Pisti hizmete açıldı - Buz pistinin açılış kurdelasının kesilmesi - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna - Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki - Buz pistinden ve buz pateni yapan vatandaşlardan detaylar - Altındağ Belediyesi tarafından yaptırılan tesis, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki tarafından açıldıANKARA (AA) - Ankara 'nın Altındağ ilçesinde yaptırılan Ali Ersoy Mahallesi Buz Pisti hizmete açıldı.Ali Ersoy Mahallesi'ndeki tesisin açılışına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, davetliler ve vatandaşlar katıldı.
Mustafa Tuna, açılışta yaptığı konuşmada, Altındağlıların her şeye layık olduğunu belirterek, "Bundan sonra yeni hizmetleri de Allah'tan niyaz ediyorum. Kıymetli belediye başkanımızın üstün gayretleriyle yeni bir ilçe oluşturuldu." diye konuştu.
Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ise son 1 yıldır her hafta açılış yaptıklarını kaydederek, "Sizin dualarınızla 15 yıldır bir dönüşüm yapılıyor. Bugün açtığımız tesis dışında Şair Baki Kültür Merkezi ve 2 büyük park açtık. Halkın neye ihtiyacı varsa onu yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından iki belediye başkanı, kurdelayı keserek tesisin açılışını gerçekleştirdi.Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, özel durumu nedeniyle açılış törenine katılamadı.

Açılış Töreni Buz Pateni Belediye Başkanı 

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