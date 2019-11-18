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18 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Ankara'daki Yozgatlılar köyler arası futbol turnuvasında kıyasıya mücadele etti İzle

Ankara'daki Yozgatlılar köyler arası futbol turnuvasında kıyasıya mücadele etti İzle

- Turnuvadan görüntü

Dera Efes Futbol Turnuvası 

-- Mesut İbiş'in konuşması
-- Futbolcularla ropörtaj
-- Genel ve detay

- ANKARA

- Yozgat Demokrat Dernekler Federasyonunca, 22 köyün katılımıyla '8. Köyler Arası Futbol Turnuvası' düzenlendi.
Ankara'da bulunan Yozgat Demokrat Dernekler Federasyonu, Ankara'da yaşayan köylüleri tanıştırmak ve kaynaştırmak amacıyla 8 yıldır köyler arası futbol turnuvası etkinliği düzenliyor. Turnuvanın bu yıl ki etkinliğine 22 köy katıldı.
Puan durumuyla başlayan, son 8 takımda ise eleme usulüne dönen turnuvanın finali dün gerçekleşti. Kırkdilim Köyü ve Bahadın Köyü'nün karşı karşıya geldiği nefes kesen final maçında, turnuvanın kazananı Bahadın Köyü oldu. Yozgat Demokrat Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Mesut İbiş, federasyonun sosyal ve kültür değerleri korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla 2011'de kurulduğunu söyledi.

İbiş, futbol turnuvası ile Ankara'daki Yozgatlıların birbirlerini tanımalarını sağladıklarını kaydetti.
Turnuvaya katılan köylüler ise daha önceden tanımadığı kişilerle turnuva sayesinde tanıştıklarını, dostlukların saha dışında da sürdüğünü söylediler.
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