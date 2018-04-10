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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Ankara'da Galatasaraylı taraftarlara saldırdı

Ankara'da Galatasaraylı taraftarlara saldırdı

Sosyal medya dan paylaşılan saldırı anları

- ANKARA

Sosyal Medya Holigan Saldırı 


- Bir grup taraftar, dün oynanan Gençlerbirliği-Galatasaray maçı öncesi takımlarını desteklemek için Ankara'ya gelen sarı-kırmızılı taraftarlara saldırdı. 19 Mayıs Stadı çevresinde bir grup, mücadeleyi tribünden izlemek üzere Ankara 19 Mayıs Stadı'na doğru yürüyen sarı-kırmızılı taraftarlara saldırdı. Saldırı anını ise yine Gençlerbirliği atkılı bir kişi telefonu ile kayıt altına aldı. Grup, Galatasaraylı taraftarlara saldırarak stat çevresinde kovaladı. Neye uğradığını şaşıran Galatasaraylı taraftarlar, olay yerinden hemen uzaklaştı. Saldırıyı gerçekleştiren holiganlar, o anları video kaydına alıp, sosyal medya hesaplarından paylaştı. Paylaşılan görüntüler büyük tepki gördü.
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