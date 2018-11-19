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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Andriy Shevchenko: “Lucescu'ya saygı duyuyorum”

Andriy Shevchenko: “Lucescu'ya saygı duyuyorum”

Ukrayna Teknik Direktörü Andriy Shevchenko açıklama

Milli Takım Basın Toplantısı Toplantı A Milli Takımı Hazırlık Maçı 

-antrenmandan görüntüler

- ANTALYA

- Ukrayna Teknik Direktörü Andriy Shevchenko, Türkiye ile yarın yapacakları maçın dostluk maçı olarak algılanmasını istedi. Shevchenko, A Milli Futbol Takımı ile 20 Kasım Salı günü 20.30'da Antalya'da yapacakları hazırlık maçı öncesinde, Kempinski Hotel The Dome Belek'te basın toplantısı düzenledi.
Türkiye A Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu'ya saygı duyduğunu belirten Shevchenko, Lucescu'nun da uzun zaman Ukrayna'da çalıştığını kaydetti.
Lucescu'nun Ukrayna'da iyi bilindiğini ve ülke futboluna olumlu katkıları bulunduğunu ifade eden Shevchenko, "Kendisiyle iyi bir ilişkimiz var ve bence yarınki maçı mücadele maçı olarak değil, tam tersi bir dostluk maçı olarak algılamamız gerekiyor. Çünkü gerçek mücadele, resmi maç olduğu zamanlarda olabilir" dedi.
Türk milli takımının yeni yapılanmakta olan güçlü bir kadrodan oluştuğunu vurgulayan Shevchenko, "Yarınki maç yeni futbolculara sahaya çıkma fırsatını sağlayacak. Biz ne kadar çok oyuncu değişikliği yaparsak o kadar iyi olur. Çünkü bunun sayesinde önümüzdeki sene kime güvenebileceğimizi ve kimin güzel bir performans sergileyeceğini görmüş oluruz" diye konuştu.
Shevchenko, milli takıma çağırdığı oyunculara güvendiğini ve beklentileri olduğunu de sözlerine ekledi. Basın toplantısının ardından Ukrayna milli takımı, aynı otelin sahasında son antrenmanına çıktı.
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