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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Anadolu Efes'in şampiyonluk sevinci soyunma odasına taşındı

Anadolu Efes'in şampiyonluk sevinci soyunma odasına taşındı

Soyunma odasından görüntüler

Şampiyon 

-Sevinç görüntüleri
-Ergin Ataman'ın açıklamaları
-Detaylar

- İSTANBUL

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde şampiyon olan Anadolu Efes, kutlamaları soyunma odasında da sürdürdü. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off serisi 7. ve son maçında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaştığı Fenerbahçe’yi 89-74'lik skorla yenerek durumu 4-3 yaptı ve 2018-2019 sezonunun şampiyonu oldu. Kupa törenin ardından lacivert-beyazlılar, soyunma odasında da şampiyonluğu doyasıya yaşadı. Soyunma odasındaki sevinçlerde Anadolu Efes Başkan Tuncay Özilhan da yer aldı. Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, burada oyuncularına bir konuşma gerçekleştirdi.
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