Ampute Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Ortotek Gaziler yurda döndü

-Türkiye Bedensel Engelliler Federasyon Başkanın konuşması

-Ortotek Gaziler Spor Kulübü takım kaptanı Şehmuz Erdinç’in ropörtajı

-Kulüp Başkanı Mustafa Düger’in ropörtajı

-Ortotek Gaziler Spor Kulübü teknik direktörü İsmail Temiz’in ropörtajı

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- ANKARA



- 2019 Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olan Ortotek Gaziler Spor Kulübü Ankara’ya döndü. Bu sene ilk kez düzenlenen Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi’nin ilk kupasını alan temsilcimiz Ortotek Gaziler Spor Kulübü Ankara’da Türkiye Bedensel Engelliler Federasyon tarafından karşılandı. Federasyon Başkanı Arif Ümit Uztürk futbolcular ve yöneticileri tek tek tebrik etti. Turnuvanın resmi anlamda ilk defa düzenlediğini vurgulayan Türkiye Bedensel Engelliler Federasyon Başkanı Uztürk, “Avrupa Şampiyon Kulüpler kupasından şampiyon olarak döndünüz bir kez daha sizleri yürekten kutluyoruz. Bundan sonra Şampiyonlar ligi kupalarının Türkiye’den çıkmayacağını düşünüyorum. Ben bütün camiamız adına sizleri tebrik ediyor ve kutluyorum” dedi.

“Sahaya çıktığımızda yaptığımız presten ben bile korktum” Yola çıktıklarında akıllarında kupayı alıp alamayacakları sorusu olduğunu belirten Ortotek Gaziler Spor Kulübü takım kaptanı Şehmuz Erdinç, “Çünkü İngiltere’den Everton, Polonya’dan Legea Varşova takımı var. Bunlar birde kulüp takımları olduğu için destekleri bizimkinden fazla. Bunların karşısında ne yapabiliriz diye düşündük. Takım arkadaşlarımın yüreğine sağlık. Sahaya çıktığımızda yaptığımız presten ben bile korktum bir dönem. İlk beş dakika sonunda ‘biz bu kupayı alırız artık’ dedim. Zaten Everton’ı geçtikten sonra kupaya alacağımız inancı tamamen ortaya konmuştu. Nitekim de final maçını çok rahat bir şekilde aldık. Çok gurur verici bir durum. Bir ilkin başı olmak tarif edilmez bir şey. Tarih bizi her zaman ilk olarak hatırlayacak. Bunlar para pul ile alınmayacak tarif edilemeyecek duygular. “Türkiye’de bu işi üst düzey bir seviyeye getirdik” Beş senedir kulübün başkanlığını yaptığını söyleyen Kulüp Başkanı Mustafa Düger, “Engelli arkadaşlarımızla ligler kurduk, takımlar oluşturduk ve Türkiye’de bu işi üst düzey bir seviyeye getirdik hep beraber. Sonra bu organizasyon uluslararası arenalara taşınmaya başladı.

Biz Türkiye olarak uzun zamandan bu yana bu işleri çok ciddi ve profesyonel bir şekilde ilerlettiğimiz için çok ileri seviyedeydik Avrupa’ya göre. Milli takım düzeyinde Avrupa şampiyonaları ve Dünya kupaları düzenlendi.

Bu da ilk defa Avrupa Ampute Futbol Federasyonunun düzenlediği Şampiyon Kulüpler Kupası’ydı. Katıldığımız turnuvada zorluklarla karşı karşıya kaldık. Bizi üzen ama geri adım atmayacağımız bir süreçti bu. Oraya gittiğimizde sıkıntılar çıkarttılar. Bizim gücümüzü biliyorlardı. Bizi moralman yıkmaya çalıştılar ama biz bu konularda tecrübeliydik. Oynadığımız maçlarda gol yemeden namağlup şekilde kupayı kazanarak ülkemize getirdik” şeklinde konuştu.

Geçmişten bugüne ilklerin takımı olduklarını ifade eden Ortotek Gaziler Spor Kulübü teknik direktörü İsmail Temiz şöyle konuştu; “İlk Süper Lig şampiyonu, ilk federasyon kupası şampiyonu ve ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonuyuz. Bu anlamda ne kadar gururlansak azdır. Bundan 50-100 yıl sonra Şampiyonlar Ligi ilk şampiyonu kimdi rahatlıkla söyleyebilecekler. Belki hayatta olmayacağız ama bizim ismimiz bu şampiyona ile yaşayacak diye düşünüyorum. Ampute futbolu alanında ülkemiz Cumhurbaşkanımızın desteği ile son yıllarda çok iyi bir ivme yakaladı. Ampute futbolunun il sporcularından biriyim. İlk zamanları çok iyi hatırlıyorum. Yoklukla mücadele ederek bir şeyler yapmaya çalışıyorduk. Devlet eli spora uzanmasa amatör anlamda çok zor günler yaşıyorsunuz. Ampute futbolu adına bu başarıyı aldığımız için mutluyuz gururluyuz. Ülkemiz ateş çemberi içerisinde. Terörle mücadele ediyor askerlerimiz. Halkımız ekonomik buhran içinde. Biz bu buhrana ve terörle mücadeleye bir damla su olduysak ne mutlu bize.”

