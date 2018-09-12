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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Ampute milliler tempoyu yükseltti - BOLU İzle

Ampute milliler tempoyu yükseltti - BOLU İzle

- Antrenmandan genel ve detay görüntüler - Teknik direktörün açıklamasıAmpute milliler tempoyu yükseltti - 2018 Ampute Futbol Dünya Kupası hazırlıklarını Bolu 'da sürdüren Ampute Milli Futbol Takımı'nda çalışmalarını artırdı - Teknik direktör Uğur Özcan: - "Avrupa şampiyonu apoletimiz var. Allah izin verirse 5 Kasım'da Türkiye'ye dünya kupası ile dönmüş olacağız. İnşallah bir dünya kupası apoletimiz de olacak"BOLU (AA) - Dünya Kupası hazırlıklarını Bolu 'da sürdüren Ampute Milli Futbol Takımı, günde çift antrenman yaparak ve idman süresini uzatarak tempoyu yükseltti. Bolu 'da üçüncü kamplarına giren Ampute Milli Futbol Takımı, Karaçayır Spor Kompleksi'ndeki antrenman sahasında çalışmalarını sürdürüyor.Meksika'da 24 Ekim'de başlayacak Dünya Kupası'na, teknik direktör Uğur Özcan ve yardımcı antrenörler yönetiminde hazırlanan milliler, günde çift antrenman yaparak ve idman süresini 1,5 saatten 2 saate çıkararak hazırlanıyor.Antrenmana koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan milliler, daha sonra pas ve kondisyon çalışması yaptı. Ayak voleybolu oynayan milliler, antrenmanı teknik ağırlıklı çalışma yaparak tamamladı. - "Günden güne tempo artıyor"Teknik direktör Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampın çok iyi geçtiğini, günde çift antrenmanla çalışmaların sürdüğünü, idman süresinin uzadığını, günden güne temponun arttığını söyledi.

Özcan, Bolu kampından sonra iki kamp daha yapacaklarını, son kampa kadar çalışmaların teknik ve taktik ağırlıklı geçeceğini belirterek, son kampın giriş kampı olacağını kaydetti.
Dünya Kupası'ndaki rakiplerin Kenya, İran ve Amerika takımı olduğunu aktaran Özcan, "Rakipler çok güçsüz de görünse İran takımı çok iyi bir takım. Onlar iyiyse biz onlardan daha da iyiyiz. Bir Avrupa şampiyonu apoletimiz var. Allah izin verirse 5 Kasım'da Türkiye'ye dünya kupası ile dönmüş olacağız. İnşallah bir dünya kupası apoletimiz de olacak." diye konuştu.
Özcan, UEFA Uluslar Ligi B Grubu ikinci maçında deplasmanda İsveç'i 3 - 2 yenen Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın başarısından dolayı Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'i tebrik ettiğini sözlerine ekledi.

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