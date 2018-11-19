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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Ampute Milli Takımı'ndan TSYD’ye ziyaret

Ampute Milli Takımı'ndan TSYD’ye ziyaret

Ziyaretten görüntü

Samimiyet Milli Futbolcu Hatıra Fotoğrafı Ampute Futbol Şampiyon 

-Sporcuların konuşmaları
-Hatıra fotoğrafı çektirme anları
-Genel detay

- - Ampute Futbol Milli Takımı oyuncularından Rahmi Özcan:- “Keşke biz Avrupa şampiyonu olmasaydık da A Milli Takım başarılı olsaydı” ANKARA

- Ampute Futbol Milli Takımı oyuncularından Rahmi Özcan, Feyyaz Gözüaçık ve Fatih Şentürk, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'ni ziyaret etti. Ampute Futbol Milli Takımı oyuncularından Rahmi Özcan, “Keşke biz Avrupa şampiyonu olmasaydık da A Milli Takım başarılı olsaydı” dedi.
Ülkenin gururu olan Ampute Futbol Milli Takımı oyuncularından Rahmi Özcan, Feyyaz Gözüaçık ve Fatih Şentürk, TSYD Ankara Şubesi'ni ziyaret etti. Dernek binasında gerçekleştirilen görüşmede milli futbolcular, gazetecilerle sohbet ederek, Avrupa Şampiyonluğu ve Dünya Kupası'nda elde edilen ikincilikle ilgili açıklamalarda bulundu. İlk olarak bir konuşma gerçekleştiren Rahmi Özcan, Avrupa Şampiyonası sonrasında Türkiye'de ampute futbolunun çok büyük bir gelişim gösterdiğini belirterek, “24 olan kulüp sayısı 28'e, 500 olan futbolcu sayısı da 1000'in üzerine çıktı. Dünya Kupası'na, yaptığımız 7 kampla hazırlandık. Zaten gördüğünüz gibi gruptaki rakipleri farklı sonuçlarla geçtik. Final maçında bildiğiniz gibi Angola ile karşılaştık. Çok iyi oynadık ve çok pozisyona girdik. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Biz daha teknik bir ekip olduğumuz için zeminin bizi etkilediğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. “Keşke biz Avrupa şampiyonu olmasaydık da A Milli Takım başarılı olsaydı” Final maçının penaltı atışlarına gittiğini hatırlatan milli futbolcu, konuşmasının devamında A Milli Takıma da değinerek şunları kaydetti: “Anlam veremediğimiz şekilde penaltı atışları sırasında bir karmaşa oldu. Takımın penaltıcılarından, penaltı atmayanlar oldu. Son penaltıyı kaptan attı, o da kaçırdı. Nasibimizde bu varmış. A Milli Futbol Takımı yeni oyunculardan kurulu. Belki hoca ile uyum sağlanamamış da olabilir, bilemiyorum. Tüm samimiyetimle söylüyorum, 4 kez dünya üçüncüsü olduk, hiç konuşulmadık. Bundan da gocunmadık. Keşke biz Avrupa şampiyonu olmasaydık da A Milli Takım başarılı olsaydı. Biz engelli bir branşız. Çok gündemde kalamıyoruz ama onlar 80 milyonun takımı. Onların dünya platformunda başarılı olmasını çok istiyoruz. İnşallah bizden daha iyi konumlara gelecekler." "İnşallah Dünya Kupası, ülkemize gelecek" Milli oyunculardan Feyyaz Gözüaçık yaptığı konuşmada, Dünya Kupası'na favori olarak gittiklerini vurgulayarak, elde ettikleri ikinciliğin kendilerini tatmin etmediğini belirtti.
Şampiyonluğu çok istediklerini belirten Gözüaçık, “İsteyen bir takım vardı ama kısmet olmadı. İnşallah önümüzdeki yıllarda kupayı kazanırız. Avrupa şampiyonluğunu aldık, umuyorum ki Dünya Kupası da ülkeye gelir" şeklinde konuştu.
"Ben hala üzüntüyü atlatamadım" Fatih Şentürk ise Dünya Kupası'nda elde ettikleri ikinciliğin büyük bir başarı olduğunu ancak favori olmaları nedeniyle bu dereceye sevinemediklerini vurguladı. “Son penaltıyı Osman (Çakmak) ağabeyim yerine başka birinin kullanmasını isterdim” diyen Şentürk, konuşmasının devamında şunları kaydetti: “Çünkü o takımın penaltıcısı değil. Bir ağabey olarak sorumluluk aldı ama sonuçta kaybettik. Elimizde olan bir şampiyonluğu vermiş gibi olduk. Yine de onun canı sağ olsun. Türkiye'de ampute ligi çok güçlü. İnanın oradaki maçlar da lig usulü oynansaydı, herkesi yenebilecek güçteydik. Bu kadar güçlü bir ekibin, penaltılarla kaybetmesi büyük bir üzüntü yaşattı. Ben hala üzüntüyü atlatamadım. Dünya Kupası 4 yılda bir yapılıyor. Bu başarılı jenerasyon yakalanmışken, şampiyon olmalıydık. Futbol şansı hiç bizden yana olmadı." Milli sporcular, ziyaret sonrasında gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
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