Ampute Milli Takımı, Kırşehir’de şov yaptı

-Vali İbrahim Akın'ım konuşması

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-Milli takım kaptanı Osman Çakmak'ın konuşması

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- KIRŞEHİR



- Kırşehir’de ‘Bayrakla Birleşen Şehitlerimiz’ projesi kapsamında Ampute Milli Takımı, şehir protokolü ile oynadığı maçta şov yaptı. Ahi Stadı'nda oynanan müsabakayı ay-yıldızlı ekip 10-3’lük skorla kazandı. Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin davetlisi olarak Kırşehir’e gelen milli takım, programına Şehit Aileleri ile bir araya gelerek başladı.

Kırşehir’de tarihi ve kültürel alanları ziyaret eden milli takım, Kırşehir Valisi İbrahim Akın’ın ziyareti sonrası Ahi Stadında maça çıktı. Ampute Milli Takımı, maç öncesinde Kırşehirli taraftarı selamladı. Bir muhabirin rakip şehir yöneticilerinden baskı hissediyor musunuz sorusu üzerine, Takım Kaptanı Osman Çakmak, “Bizim devlete olan saygımız her zaman sonsuz, devlet olmazsa biz olmayız. Bizde Ampute Milli Takımıyız, ağırlığımız var” cevabını verdi. "Gençlere milli takım örnek olmalı" Ampute Milli Takımının gençlere örnek olması gerektiğini ifade eden Kırşehir Valisi İbrahim Akın, konuşmasında "Bu arkadaşlarımızın başarıları gençlerimize örnek teşkil ediyor. Başarının önünde hiçbir engel olamayacağını en iyi şekilde gösteriyorlar. Spor bazında da Ampute Milli Takımı ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek gösterdi” ifadelerine yer verdi. Kırşehirli taraftarların meşale yaktığı müsabaka Ampute Milli Takımı'nın ezici üstünlüğü ile sonlandı. Karşılaşmada Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Milletvekili Metin İlhan, Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz gibi yöneticiler forma giydi.

