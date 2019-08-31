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31 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Ampute Milli Futbol Takımı'nın Düzce kampı - DÜZCE

Ampute Milli Futbol Takımı'nın Düzce kampı - DÜZCE

- Antrenmandan görüntüler - Teknik direktör Osman Çakmak ile röportajAmpute Milli Futbol Takımı'nın Düzce kampı - Teknik direktör Osman Çakmak:"Takımın durumu çok iyi. Bazen yeni gelecek genç kardeşlerimiz olacak"DÜZCE (AA) - Ampute Milli Futbol Takımı, 2020 yılında Polonya'da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlıklarını Düzce 'de sürdürüyor. Düzce 'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde hazırlıklarına devam eden Ampute Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Osman Çakmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, buradaki imkanları çok beğendiğini söyledi.

Sporcuların da bölgeyi ve tesisleri beğendiğini aktaran Çakmak, "Sporcu kardeşlerim ve Türk halkı bizden çok şey bekliyor. Ben daha önce Ampute Milli Futbol Takımı oyucusuydum, takım kaptanlığı da yaptım. O zamanlar ağabeylik pozisyonundaydım. Federasyonun uygun görmesiyle teknik direktör oldum." diye konuştu.
Çakmak, çalışmalara yoğun bir tempoda devam ettiklerini ifade ederek "Takımın durumu çok iyi. Bazen yeni gelecek genç kardeşlerimiz olacak. Sabah takıma yeni katılan 5 kardeşimizle beraberdik. Benim parolamdır, 'Ampute futbolu dünyada Türkiye'den sorulur.' Aramızda da hep böyle konuşuruz." şeklinde görüş belirtti.
Yardımcı antrenör Murat Bahar ise yeni bir sistem kurmak istediklerini dile getirdi.Takıma güç katmak istediklerini vurgulayan Bahar, "Var olan Ampute Milli Takımı'nın oyuncularının üstüne, yeni oyucular kattık. Bunlarla birlikte 25 kişilik bir kadro oluşturduk. Yeni bir teknik ekip var. Osman Çakmak hocamın önderliğinde çalışmalarımızı yapıyoruz. Verimli bir kamp olacağını düşünüyoruz. Yeni bir anlayış, yeni bir sistem getirmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir Teknik Direktör Erimli Şili Rektör 

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