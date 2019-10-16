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16 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Ampute Futbol Türkiye Kupası, Tokat'ta başladı

Ampute Futbol Türkiye Kupası, Tokat'ta başladı

Tokat Gaziosmanpaşa Stadyumunda Ampute Futbol Türkiye Kupası açılış töreni

Açılış Töreni Milli Takım Osmanpaşa Ampute Futbol Öğrenciler 

-Açılış konuşmaları
-Maça katılan öğrencilere futbol topu dağıtılması
-Maçların başlaması
-Müsabakadan görüntüler

- TOKAT

- Tokat'ta oynanan Ampute Futbol Türkiye Kupası'nın ilk maçında Ortotek Gaziler Ampute Spor Kulübü ile Pendik Engelliler Spor Kulübü 1-1 berabere kaldı. Gaziosmanpaşa Stadyumu'nda başlayan kupa maçlarına ampute futbolda geçen yıl Süper Lig sezonunu ilk dört sırada tamamlayan takımlar ile 1. Ligi ilk iki sırada bitiren toplam 6 ekip katıldı.
Müsabakalar öncesinde düzenlenen açılış töreninde konuşma yapan Ampute Futbol Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak, sahada mücadele edecek sporculara başarılar diledi. Güneydoğu gazisi olarak Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere selam gönderen Çakmak, askerlerin yanlarında oldukları mesajını verdi. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ise konuşmasına Barış Pınarı Harekatına katılan Mehmetçiğe başarılar dileyerek başladı.
Başkan Eroğlu, milli takım sporcularının asker selamı vermesi sonrasında UEFA’nın kararını eleştirerek, "Milli takımlarımızın aldığı başarılı sonuçların ardından futbolcularımızın askerimize beraberiz, birlikteyiz, yüreğiniz yüreğimizdir diyerek selam göndermesi herhalde birilerini rahatsız ettiki spora siyaseti bulaştırmaya, başka noktalara işi getirmeye çalışıyor" dedi.
Ampute Türkiye Şampiyonası maçlarını izlemeye gelen öğrenciler protokol üyeleri tarafından futbol topu dağıtıldı. Ampute Futbol Türkiye Kupası Şampiyonası ilk maçında B Grubu’nda Ortotek Gaziler Ampute Spor Kulübü ile Pendik Engelliler Spor Kulübü takımları karşılaştı ve 1-1 berabere sona erdi.
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