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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Amatör maçta kavga çıktı, 11 futbolcu kırmızı kart gördü

Amatör maçta kavga çıktı, 11 futbolcu kırmızı kart gördü

Maçta çıkan kavgadan detay görüntüler

- - Yumruk yumruğa çıkan kavga maçı tatil ettirdi SAKARYA

Dera Polis Kırmızı Kart Karya 


- Sakarya 1'inci Amatör Ligi'nde Küçücek Beldespor ile Akyazı Çınarlık Gençlikspor oynanan maçta oyuncular arasında kavga çıktı. Taraftarların da karıştığı kavgada 11 oyuncu kırmızı kart gördü. Sakarya 1. Amatör Ligi'nde mücadele eden Küçücek Beldespor ile Akyazı Çınarlık Gençlikspor karşı karşıya geldi. Mücadele sırasında oyuncular arasında kavga çıktı. Yaşanan kavgaya taraftar da karıştı. Çıkan kavga sonrasında olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çıkan kavgayı müdahale ederek sonlandırırken, yaşanan olay sonrası her iki takımdan toplamda 11 futbolcu kırmızı kart gördü ve maç tatil edildi. Her iki takımda oyuncu sayısı 7'den aşağı düşmesinden dolayı 2 takım da hükmen mağlup sayıldı. "İki takım oyuncularına ceza yağdı" Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Disiplin Kurulu yaşanan olaylar nedeniyle her iki takımın oyuncularına ceza yağdırdı. Küçücek Beldespor'da Tarık Aziz Demirci'ye üç maç, Şükrü Aydemir, Samet Kılıç, Yunus Çetin, Ferdi Akın, Şefik Yıldız, Emre Yazıksız ve Muhammet Çetin'e ikişer maç ceza verildi.
Akyazı Çınarlık Gençlikspor'da ise Bilal Genç'e 5 maç, Muhammet Kurt, Muhammet Oruç, Onur Eyüp ve Yusuf Kurt'a ikişer maç Hasan Öztürk'e 1 maç oynamama cezası verildi.
Ali Ramazanoğlu'na ise hak mahrumiyeti cezası kesildi.
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