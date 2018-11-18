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18 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Amatör maçta kaleci ve 10 taraftar gözaltına alındı

Amatör maçta kaleci ve 10 taraftar gözaltına alındı

Altınova Belediyespor-Gülbahçespor maçından detaylar,

Hastane Devre Arası Güvenlik Güçleri 

-iki takım taraftarının birbirine saldırması,
-soyunma odası yolunda çıkan kavga,
-Gülbahçespor kalecisinin gözaltına alınması

- YALOVA

- Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grubun 9. haftasında oynanan Altınova Belediyespor-Gülbahçespor karşılaşmasında iki takım taraftarı devre arasında ve maç bitiminde birbirine girdi. 3 taraftar hastanelik olurken, Gülbahçespor kalecisi Özkan’nın yanı sıra Bursa ekibinin 7, Altınova'nın ise 2 taraftarı gözaltına alındı. Yalova’nın Altınova ilçesinde bulunan Hersekzade Ahmetpaşa Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısını konuk Bursa ekibi 1-0 önde kapattı. Takımlar soyunma odasına giderken, Gülbahçespor kalecisi Özkan Altınova taraftarına yönelik sportmenlik dışı harekette bulundu. Bu olayın ardından iki takım taraftarı tribün dışında kavga etti. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgayı emniyet güçleri güçlükle önledi. Karşılaşmanın ikinci yarısı geç başlarken, Gülbahçespor maçı 4-1 kazandı. Bursa ekibi soyunma odasına gittiği esnada olaylar bir kez daha patlak verdi. Emniyet kuvvetleri çıkan olayların ardından Gülbahçespor kalecisini ve 7 taraftarı ve Altınova Belediyespor taraftarı olan 2 kişiyi göz altına aldı. Bursa ekibi ise güvenlik güçlerinin eşliğinde Yalova’dan ayrıldı.
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