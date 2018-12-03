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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Amatör maçta futbolcular kavga etti, 5 kırmızı kart çıktı İzle

Amatör maçta futbolcular kavga etti, 5 kırmızı kart çıktı İzle

maçta kavga anları

Polis Kırmızı Kart Amatör 

-Kırmızı kart gösterilmesi
-Maçtan görüntüler
-Hakemlerin götürülmesi
-Genel ve detay

- ELAZIĞ

- Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi’nde lider ve ikinci sıradaki takımların karşılaştığı maçta zaman zaman gerginlikler yaşanırken, kavgada çıktı. Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi’nin 9. haftasında namağlup takımlar Fırat Üniversitesi (FÜ) Gençlik ve Spor Kulübü ile Sürsürüspor karşı karşıya geldi. FÜ Sentetik Saha’da oynanan karşılaşmada 5 kırmızı kart çıktı. FÜ Gençlik ve Spor Kulübü'nün 50. dakikada 1-0 öne geçmesinin hemen ardından yaşanan ikili mücadelede oyuncular arasında tartışma çıktı. Tartışma ile birlikte bazı futbolcular bir birine girerek kavga etti. Sağ duyulu yönetici ve futbolcuların müdahalesi sayesinde oyuncular güçlükle sakinleştirildi. Hakem, her ikimi iki takımın teknik sorumlularını tribüne gönderirken, bazı futbolculara da kırmızı kart göstererek oyundan attı. Kavga sonrası maça devam kararı alan hakemler, 18 dakika uzatma verdi. 5 kırmızı kartın çıktığı karşılaşmayı amatörün lideri durumunda olan FÜ Gençlik ve Spor Kulübü 1-0 kazanarak, en yakın rakibi Sürsürüspor'la arasındaki puan farkını 5'e çıkardı.Maçın sona ermesinin ardından da, hakemler, sahayı polis eşliğinde terk etti.
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