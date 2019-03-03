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03 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Amatör maçta büyük kovalamaca ve kavga İzle

Amatör maçta büyük kovalamaca ve kavga İzle

Bir oyuncunun yapılan faul sonrasında yere düşmesi ve ortalığın karışması

Kırmızı Kart Bild Forma 

-Hakemin mavi formalı Felahiyeli futbolculardan birine kırmızı kart göstermesi
-Felahiyeli futbolcuların beyaz formalı Anadolu Yıldızları takımı oyuncularının üzerine yürümesi
-Teknik ekibin oyuncuları yatıştırmaya çalışması
-Gösterilen ikinci kart sonrasında Felahiyeli futbolcunun Anadolu Yıldızları'nın yedek kulübesine doğru koşması
-Felahiyeli bir futbolcunun saha içinde Anadolu Yıldızları takımından bir futbolcuyu kovalaması ve diğer futbolcuların engellemeye çalışması
-Küfürleşen ve yere düşen futbolcular
-Futbolcuların hakemlerle tartışması
-Hakemin Felahiyeli iki futbolcuya daha kırmızı kart göstermesi
-Saha dışındaki tartışmalar
-Hakemlerden detay görüntüler

- KAYSERİ

- Kayseri İkinci Amatör Küme A Grubu'nda oynanan Anadolu Yıldızları-Felahiye Belediyespor maçında üst üste çıkan kırmızı kartlar sonrasında kavga yaşandı. Ligin ikinci haftasında Argıncık Stadı'nda oynanan maçta Anadolu Yıldızları'nın 3-1 kazandığı maçın 70. dakikasında yaşanan olaylar maçın önüne geçti. İki takım oyuncuları arasında yaşanan ve uzun süre yatıştırılamayan olaylarda oyuncuların birbirine attığı tekmeler ve sahada yaşanan kovalamacalar dikkat çekti. Kırmızı kart sonrası çıkan kavga saha dışında da devam etti. Güvenlik güçlerinin araya girmesine rağmen hakeme itirazların devam ettiği sahada hakem 5 kırmızı kart gösterdi. Maç sonrasında hakemler güçlükle soyunma odasına gidebildi.
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