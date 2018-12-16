Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Amatör maçı kadınlar yönetti

Amatör maçı kadınlar yönetti

Kadın hakemlerin hazırlıklarından detaylar

Bild Allah 

-Hakemlerin sahaya girişi
-Hakemlerin hazırlık yapması
-Futbolcular ile hazırlıkların tamamlanması
-Sırasıyla hakemler Sibel Güngör, Damla Ata ve Pelin Tekneci ile röp.
-Korgan Belediyespor takım kaptanı Sertaç Biçim ile röp.
-Başkan Tekintaş'ın ziyareti ve çiçek vermesi
-Maçtan detaylar

- ORDU

- Ordu 1. Amatör Küme’de mücadele eden Ulubey Belediyespor ile Korgan Belediyespor maçı, 3 kadın hakem ve 1 kadın gözlemci tarafından yönetildi. Ordu 1. Amatör Küme’de mücadele eden iki takım, Ulubey ilçe stadında karşı karşıya geldi. Karşılaşmada, 3 kadın hakem ve 1 kadın gözlemci maçı yönetti. Futbolcuların ve seyircilerin şaşırdığı durum karşısında takımlar, kıyasıya mücadele verdi. Ulubey ilçe stadında gerçekleştirilen karşılaşmada, Sibel Güngör orta hakem, Damla Ata ve Pelin Tekneci yan hakem, Meryem Şenyurt ise gözlemci olarak görev yaptı. İl Hakemi Sibel Güngör, Damla Ata ve Pelin Tekneci, gazetecilere yaptıkları açıklamalarda, güzel bir müsabaka çıkartmayı hedeflediklerini aktardılar. Kendilerine bu şansı verdikleri için teşekkür eden kadın hakemler, bu tür maçlara çıkmanın kendileri için bir gurur olduğunu ifade ettiler. Korgan Belediyespor takım kaptanı Sertaç Biçim, “Amatörde bildiğim kadarıyla ilk kez 3 tane kadın hakemimiz yönetecek. İnşallah bunların örnekleri ileride daha da çoğalır. Kadınlarımızın olduğu her yerde renk ve güzellik vardır. Amatörü de inşallah kadınlarımız renklendirecekler” şeklinde konuştu.
Kaptan Biçim ayrıca, “Sahada biz her ne kadar erkek hakemlere mütevazi davransak da kadın hakemlerimize daha da çok dikkat edeceğiz” ifadelerini kullandı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş da, Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan ile birlikte kadın hakemleri maç öncesi ziyaret ederek, tebrik ederek çiçek takdim etti, her iki takıma başarılar diledi. Karşılaşma, Ulubey Belediyespor'un 11-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Başakşehir - Galatasaray Maçından KarelerBaşakşehir - Galatasaray Maçından Kareler
Maç Sonunda YıkıldılarMaç Sonunda Yıkıldılar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı