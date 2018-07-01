Amasya'da geleneksel karakucak güreşleri Haberi

- Belediye Başkanı Cafer Özdemir'in açıklamaları - Eski Olimpiyat Şampiyonu Mahmut Demir'in açıklamaları - Maçlar ve kupa töreni - Ahmet Serbest'i altın puanla yenen Fatih Atlı, başpehlivan olduAMASYA (AA) - Amasya 'da yapılan Geleneksel Karakucak Güreşleri'nde Fatih Atlı, başpehlivanlığı kazandı.Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Amasya 'ya gelişi ve Amasya Tamimi'nin yayımlanmasının 99. yıl dönümü dolayısıyla Amasya Belediyesi tarafından 12 Haziran Şehir Stadyumu'nda yapılan karakucak güreşlerine, yaklaşık 500 sporcu katıldı. Organizasyonda Ahmet Serbest'i altın puanla yenen Fatih Atlı, başpehlivan oldu. Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, geleneksel karakucak güreşleri ile ata sporu güreşi gelecek kuşaklara sevdirmek için bu tür organizasyonlara önem verdiklerini söyledi.
Karakucak ve yağlı güreş yapan Türkiye'deki önemli sporcuların organizasyona katıldığını belirten Özdemir, "Türkiye'nin bir çok bölgesinden çok önemli pehlivanlarımız güreşçilerimiz geldi. Özellikle genç neslin yoğun ilgi göstermesi bizi ayrıca sevindiriyor. Bu organizasyonu yapmak ata sporumuzu geliştirmek Amasya 'nın geçmişten gelen güreş geleneğini sürdürmek izleri de mutlu ediyor." diye konuştu. Eski güreşçi Olimpiyat Şampiyonu Mahmut Demir ise, gazetecilere yaptığı açıklamada, karakucak güreşlerinin minder güreşine giden başlangıç olduğuna değinerek, "Minder güreşinin bayrak yerleri karakucak güreşleridir. arda bu sahalardan geçtik. Buraa bir sürü genç kabiliyeti gördük. İnşallah onlarda bir gün gelecek Hamit Kaplan gibi Yaşar Doğu gibi ülkemizi ve ulusumuzu temsil edecekler." ifadelerini kullandı.