'Alttan çok güzel bir ekip yetişiyor' - ANKARA İzle
"Alttan çok güzel bir ekip yetişiyor" - ANKARA - THF Olağan Mali Genel Kurulu detay - Türkiye Halter Federasyonu (THF) Başkanı Tamer Taşpınar ile röportaj"Alttan çok güzel bir ekip yetişiyor" - Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar: - "Yedi yıllık tarihimizde İlk kez madalyasız döndüğümüz bir Dünya Şampiyonası oldu" - "Kimse Türkiye Cumhuriyeti'nin üzerinde değildir" - "Federasyon olarak Naim ile ilgili bir kitap yazdık ve kendi ağzıyla onu anlattık"ANKARA (AA) - ÖMER HAKAN KİBAR - Türkiye Halter Federasyonu (THF) Başkanı Tamer Taşpınar, Türkmenistan'daki Dünya Şampiyonası'ndan madalyasız döndüklerini ancak alttan iyi bir ekibin geldiğini söyledi.
THF Olağan Mali Genel Kurulu sonrasında AA muhabirine açıklamalarda bulunan başkan Taşpınar, altyapı sporcuları, Daniyar İsmayilov ve Naim Süleymanoğlu ile ilgili görüşlerini dile getirdi.Federasyonun şu anda A takımı olmadığını ancak alttan sporcuların geldiğini anlatan Taşpınar, "Alttan çok güzel bir ekip yetişiyor ancak büyüklerde biz yokuz. Yani iyi sporcularımız yok. Dünya Şampiyonası'nda giderken de ifade ettiğimiz gibi bir madalya beklentimiz yoktu. Doğal olarak oradan bir madalya çıkmadı." ifadelerini kullandı.Taşpınar, yıldızlarda, gençlerde ve 23 yaş altında çok büyük başarılar sağladıklarını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bunlar 2021 yılından itibaren podyuma çıkacak çocuklar. 2020 Tokyo'ya zor ama 2024 Olimpiyatları'na yetişecek sporcular. Yedi yıllık tarihimizde İlk kez madalyasız döndüğümüz bir Dünya Şampiyonası oldu." - "Milli takımdan göndeririz"THF Başkanı Tamer Taşpınar, milli halterci Daniyar İsmayilov'un iyi bir sporcu olduğunu ancak davranışlarına dikkat etmesi gerektiğini ifade etti. Daniyar İsmayilov'un 6 ay ceza aldığını bunun da 30 Aralık 2018'de biteceğini hatırlatan başkan, "Ondan sonra nisan ayında olimpiyata puan veren Batum'da bir Avrupa Şampiyonası var. Ona katılabilecek. Yani 30 Aralık'tan sonra olan şampiyonalara katılabilecek. 1 Ocak 2019'dan itibaren milli takımlarda olacak." dedi. Devletin, Daniyar için her şeyi yaptığını dile getiren Taşpınar, şöyle konuştu:"Bize söz verdi. Çok değişmiş. İnanmak istiyoruz doğrusu. Bize güven de verdi. İnşallah böyle gider. Sporculuğuna hiç bir diyeceğimiz yok ama aynı şekilde davranış bozuklukları sergilerse hiç gözünün yaşına bakmayız. Kimse babamızın oğlu değil. Kimse ülkesini temsil ederken temsil ettiği yere zeval getirecek, laf getirecek davranışlarda bulunamaz. Bizim de buna verecek tavizimiz yok. Hatta çizmeyi fazla aşarsa, sporculuğunu bitiririz. Kimse Türkiye Cumhuriyeti'nin üzerinde değildir. Hiç kimse vazgeçilmez değildir. İyi sporcu olabilirsiniz ama ahlaklı olmanız gerekir. Ülkenizi adam gibi temsil edeceksiniz. Milli takımdan göndeririz." - Naim Süleymanoğlu'na kitapFederasyon başkanı Tamer Taşpınar, Naim Süleymanoğlu'nun ölümünün 1. yılında Edirnekapı Mezarlığı'nda olacaklarını söyledi.
Naim Süleymanoğlu ile ilgili ilk kez Gaziantep'te bir Türkiye Şampiyonası yaptıklarını aktaran Taşpınar, "Uluslararası bir turnuvayı yılda bir kez yapmayı planladık. Bu sene bazı nedenlerle yapamadık. İnşallah önümüzdeki yıl ona başlayacağız." diye konuştu. Başkan Taşpınar, Naim Süleymanoğlu'nun anısına bir kitap oluşturduklarını anlatarak, "Federasyon olarak Naim ile ilgili bir kitap yazdık ve kendi ağzıyla onu anlattık. Kitap bitti. Güzel bir kitap oldu. Dört bölümden oluşuyor. Bulgaristan yılları, Türkiye'ye geliş serüveni, madalyaları ve ölümü. Bunun dışında mezarını yaptırdık." değerlendirmesinde bulundu.