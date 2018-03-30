Altınordu, Giresunspor maçına hazır Haberi

-Antrenmandan detay

-Antrenörü Hüseyin Eroğlu ile röp.

-Futbolcu Berkay Samancı ile röp.

-Antrenmandan detaylar



- - Altınordu son idmanı Ordu'da yaptı ORDU



- Altınordu, Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Akın Çorap Giresunspor mücadelesi hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Altınordu, Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Giresun Atatürk Stadı'nda saat 15.00'te karşı karşıya geleceği Akın Çorap Giresunspor maçı öncesinde son antrenmanını konakladığı Ordu'da yaparak, maç saatini beklemeye başladı.

Ordu Fatih Sultan Mehmet Tesisleri'nde yapılan son idmanı ısınma ve 5'e 2 çalışmasıyla tamamlayan İzmir ekibinde sakatlıkları bulunan Kerim Alıcı, Ali Emre Yanar, Barış Alıcı, Fatih Aktay ve Oğulcan Ülgün kamp kadrosunda yer almadı. Giresunspor maçı öncesi son çalışmada açıklamalarda bulunan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Giresunspor ile 3 senedir kazanamadık ama kazanamadığımız birçok maçın ilklerini başardık. Yarın da bunu gerçekleştirmek istiyoruz. İyi durumdayız, hedefimiz 3 puanla ayrılmak. Bizi buralara getiren, bizim başarımız ve istikrarımız. Beni en çok mutlu eden de sahada ortaya konan performans, takımımın sergilediği o oyun sistemi, bizleri buralara getirdi. Hiçbir maç kolay değil, yarınki maç, belki de en zor maç" şeklinde konuştu.

Berkay Samancı: "Giresunspor maçını kayıpsız geçmek istiyoruz" Altınordu’nun başarılı futbolcularından Berkay Samancı ise, Karadeniz’den galibiyet alıp, şehirlerine dönmeyi hedeflediklerini söyledi.



Samancı, "Yarın zor bir maç bizi bekliyor. Son 6 haftaya kaldık. Maçlara tek tek bakıyoruz. Kendi içimizde hedeflediğimiz bir nokta var. Bu noktaya gitmek için 6 maçlık olan serinin, ilk ayağı olan Giresunspor maçını kayıpsız geçmek istiyoruz. Bunun için iyi hazırlandık, 2 gün önceden geldik. Burada idman yapacağız. Kardeş kulübe de teşekkür ediyoruz, bizlere sahalarını açtılar. Hafta sonu Karadeniz’den güzel bir galibiyet alıp şehrimize dönmek istiyoruz" diye konuştu.



