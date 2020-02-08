Altınordu Eskişehir’de farklı kaybetti



- TFF 1. Lig’de deplasmanda Eskişehirspor’a 3-0 mağlup olan Altınordu’da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, “Rakip bizden istekliydi. Oyuncularım da bir düşüş vardı. Buradan dersler çıkaracağız. Ligde kolay maç yok” dedi.

Ligin 21. haftasında Eskişehirspor’a konuk olan Altınordu, maçtan 3-0 mağlup ayrıldı. Müsabakanın ardından İzmir temsilcisi 23 puanda kalırken, küme düşme hattıyla arasındaki puan farkı azaldı. Maçın bitiminde kırmızl-lacivertli takımın Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu karşılaşmayı değerlendirdi. Eroğlu, oyuncularında bir düşüş gözlemlediğini ve ligde kolay maç olmadığını söyledi.



Eroğlu, “Bugün maça bir türlü giremedik. Rakibin istekli oluşu ve kaptırdığımız topla golü gördük. İkili mücadelelerde zayıf kaldık. Rakip bizden istekliydi. İkinci yarı skor bulmak istedik ama istediğimiz olmadı. Oyuncularımda bir düşüş vardı. Eskişehirspor’u tebrik ediyorum. Buradan dersler çıkaracağız. Ligde kolay maç yok “diye konuştu.





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