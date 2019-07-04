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04 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Altınordu, Engin Bekdemir'i transfer etti - İZMİR İzle

Altınordu, Engin Bekdemir'i transfer etti - İZMİR İzle

- Engin Bekdemir'in konuşmasıAltınordu, Engin Bekdemir'i transfer etti - Bekdemir: "Altınordu, sadece ülkemizde değil Avrupa'da da dikkatle izlenen örnek bir yapıya sahip"İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Gençlerbirliği'nden Engin Bekdemir'i kadrosuna dahil etti.Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, Engin Bekdemir ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Engin Bekdemir, Altınordu'da yeniden doğacağını belirterek, "Bu ailenin bir parçası olacağım için çok mutluyum. Altınordu, sadece ülkemizde değil Avrupa'da da dikkatle izlenen örnek bir yapıya sahip." ifadelerini kullandı.Teknik direktör Hüseyin Eroğlu ise Engin Bekdemir'in tam zamanında aralarına katıldığını, kamp döneminde eksiklerini gidereceğini ve takıma önemli katkı sağlayacağına inandığını vurguladı.Futbola Belçika'nın Beringen takımında başlayan daha sonra Hollanda'da PSV Eindhoven'ın altyapısında da mücadele eden 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Türkiye kariyerinde Kayserispor, Çaykur Rizespor, Eskişehirspor, Osmanlıspor ve Gençlerbirliği'nde forma giydi.Öte yandan, Altınordu'nun Polat Abay ile de 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandığı kaydedildi.

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