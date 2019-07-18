Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Altınordu'da Ersel imzaladı

Altınordu'da Ersel imzaladı

İmza töreninden detay görüntüler

Allah Forma İnegölspor Rektör Trol 

-Ersel Aslıyürek'in açıklamaları

- İZMİR

- Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Ersel Aslıyüksek ile sözleşme imzaladı. İç transferde Berkay Samancı ve Sinan Osmanoğlu ile anlaşan, Gençlerbirliği’nden Engin Bekdemir’i renklerine bağlayan Altınordu, Afjet Ajyonsporlu Ersel Aslıyüksek’e de imza attırdı. Sağlık kontrolünden geçen, ardından iki yıllık sözleşme imzalayan 1993 doğumlu kanat oyuncusu, takımın Erzurum’da devam eden kampına katıldı.
18 yaşındayken Altınordu’ya transferinin son anda olumsuz sonuçlandığını hatırlatan Ersel Aslıyüksek, “Şimdi çok daha güçlü ve hazır bir şekilde imza attım. Teknik Direktörümüz Hüseyin Eroğlu, aradan geçen süreçte gelişimimi yakından takip etti. Benim de Altınordu gibi plan ve hedeflerim var. İnşallah bunları birlikte başaracağız. Genç ve enerjik bir kadromuz var” dedi.
Kartalspor'da profesyonel olan Ersel Aslıyüksek; Ankara Demirspor, Gençlerbirliği, İnegölspor, Samsunspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gümüşhanespor formalarını giydi. Geçen sezon Afjet Afyonspor'da 29 lig, 2 kupa maçında görev alıp 5 gol atan Ersel Aslıyüksek, 1. Lig'de toplam 56 maçta 8 kez rakip fileleri sarstı.
İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
İzlanda-Türkiye Maçından En Güzel Karelerİzlanda-Türkiye Maçından En Güzel Kareler
Türkiye - Fransa Maçından KarelerTürkiye - Fransa Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı