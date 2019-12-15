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15 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Altınordu - Bursaspor maçının ardındanamadık...

Altınordu - Bursaspor maçının ardındanamadık...

-Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'nun açıklaması

Gesi Forma Rektör Yükselen Irak 

--Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'ın açıklaması

- Altınordu - Bursaspor maçının ardından- Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu:- "Oyun anlamında bu ligin zirvesindeyiz"- Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak:- "Kazanabileceğimiz pozisyonlara girdik ama golü atamadık" İZMİR

- TFF 1. Lig'in 15. haftasında Altınordu ile Bursaspor'un 0-0 berabere kaldığı maçın ardından iki takımın teknik adamları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, son haftalarda yükselen bir performansları olduğunu söyleyerek, "Oyun sistemimizi sahaya daha iyi yansıtmaya başladık. Üretken ve maçı son anına kadar bırakmayan bir kimliğe bürünmeye başladık. Kazanmak istediğimiz bir maçtı. İlk yarıda atamadığımız çok net pozisyonlarımız vardı. Öne geçseydik bizim için çok daha farklı bir maç olabilirdi. İkinci yarıda oyunun temposunu arttırıp özellikle gol bölgesinde etkili olma hedefindeydik. Çok fazla pozisyona girdik ama son vuruşu yapamadık. Rakibimiz puan anlamında bizden yukardaydı ama oyun anlamında bu ligin zirvesindeyiz. Oyuna tabii ki puan verilmiyor ama bu oyun gücümüz bize önümüzdeki haftalarda fazlasıyla puanlar getirecek. Futbolcularımı tebrik ediyorum" dedi.
"Kazanabileceğimiz pozisyonlara girdik ama golü atamadık" Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Altınordu son 3 haftadır iç sahada kaybetmiyordu. Bizim de direkt olarak Süper Lig'e çıkma hedefimiz var. Buraya gelirken Altınordu'nun ligdeki bulunduğu konumu hak etmeyen bir takım olduğunu düşünüyordum. Çok fazla oyun planları var ve birlikte oynuyorlar. İlk yarı itibariyle fazlasıyla kontra atak oynadılar. İkinci yarıda ise biz rakip yarı alanda oynayıp çok pozisyon ürettik. Kazanabileceğimiz pozisyonlara girdik ama golü atamadık" ifadelerini kullandı. Maç sonunda soyunma odası koridorunda Bursasporlu Anıl Karaer ile Altınordulu Oğulcan Ülgün arasında tartışma yaşandı.
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