Altınordu - Altay maçının ardından



- TFF 1. Lig’in 8. haftasında oynanan İzmir derbisinde Altay’ın, Altınordu’yu 3-0 yendiği maçın ardından teknik adamlar karşılaşmayı değerlendirdi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "İyi hazırlandığımız bir maç İzmir’in iki önemli kulübü, maçın ilk yarısı çok etkili bir oyun oynadık çok üretkendik, rakibin belki bir iki pozisyonu vardı ama biz çok net pozisyonlar kaçırdık özellikle hucum geçişlerde ceza sahası girişleri gerçekleştirdik ama bir türlü istediğimiz golü atamadık. Belki ilk yarı istediğimiz pozisyonları değerlendirebilseydik, ilk yarı bizim lehimize bir sonuç olabilirdi. Devreye iki veya üç sıfır içeriye girebilirdik. İkinci yarı tabii rakibin ne kadarda oyundan düştüğü durumlar olsa da tecrübeli oyuncuları var. İkinci yarının başında kalemizde golü gördük, arkasından ikinci gol geldi buna rağmen oyunu tutmaya çalıştık. Hucum’da çok etkili olmaya çalışsak da ikinci yarı biraz daha üretkenlik anlamında az geçti. Karşımızdaki rakibin zaaflarından iyi faydalandık ama bunu golle sonuçlandıramadık. Futbol gol atamadığında kazanamıyorsun belki istek ve coşkulu oynadığımız ve taktik disiplinine iyi oynadığımız bölümde skoru yakalasaydık bugün kazanan takım biz olurduk üzgünüz bu anlamda rakibi tebrik ederim" diye koştu. Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar ise, "Öncelikle takımımızı kutluyoruz çok önemli bir maçtan, önemli bir puanla ayrıldık. Gelecek için oldukça umutlandırdı oyun bizi. Oyunun ilk yarısında çok sert Altınordu takımı vardı bunun böyle olacağını biliyorduk kolay bir maç olmayacağını da biliyorduk, ilk dakikalarda onlarda çok ciddi pozisyonlar yakaladılar ama karşılık verdik. İkinci yarıda biraz daha anlayışımızı değiştirdik, ikinci bölgede beklemeyi, o geniş alanları kullanmayı tercih ettik. Bunun neticesinde, oyunun başında iki tane gol bulduk tamamen oyunun kontrolü bize geçti bu dakikadan sonra. Tecrübeli bir takım ne yapmasını biliyor öne geçtiğinde kazanmak için ne gerekiyorsa onu yaptılar tebrik ediyorum hepsini" dedi.





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