Altınordu, Akın Çorap Giresunspor maçına hazır - ORDU Haberi
- Antrenmandan detaylar - Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'nun konuşması - Futbolculardan Berkay Samancı'nın konuşması Altınordu, Akın Çorap Giresunspor maçına hazır - Teknik direktör Eroğlu: - "Giresunspor'u son üç yıldır sahasında yenemedik. Yarın da bu anlamda bir ilki gerçekleştirmek istiyoruz"ORDU (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, yarın deplasmanda oynayacağı Akın Çorap Giresunspor maçının hazırlıklarını Ordu 'da tamamlandı.Maç öncesi Ordu 'da kampa giren Altınordu, Karşıyaka Tesisleri'nde son antrenmanını yaptı.Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, takımının çok iyi durumda olduğunu söyledi.
Giresunspor'un kadro kalitesini çok iyi bildiklerini ifade eden Eroğlu, "Aslında onlar da istedikleri yerde değiller. Bizim için de bu maç final niteliğinde. Bu karşılaşmanın son 6 maça girmeden önceki ilk final basamağı olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu. Deplasmanlarda takım olarak önemli başarılarının olduğunun altını çizen Eroğlu, "Aldığımız sonuçlar bizi ilk iki hedefine yaklaştırdı. Bu hafta kazandığımızda bu oranın yüzdesini daha da artırmış olacağız. Ama maçın çok zor olduğunu da söyleyebilirim. Hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor. Yarın ki müsabaka belki de en zor maçımız." şeklinde konuştu. Teknik direktör Eroğlu, son 5 deplasman maçını kazandıklarını hatırlatarak, "Giresunspor'u son üç yıldır sahasında yenemedik. Yarın bu anlamda bir ilki gerçekleştirmek istiyoruz. Hedefimiz üç puanla ayrılmak. Bunun için de takımıma güveniyorum." değerlendirmesinde bulundu.Futbolculardan Berkay Samancı ise Akın Çorap Giresunspor'un zor bir rakip olduğunu kaydetti. Takım olarak maçlara tek tek baktıklarını dile getiren Samancı, "Kendi içimizde hedeflediğimiz bir nokta var. Onun için bu maçı kayıpsız geçmek istiyoruz. Bu maça iyi hazırlandık." yorumunu yaptı.