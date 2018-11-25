Altınordu - Afjet Afyonspor maçının ardından

-Afjet Afyonspor Teknik Direktörü Serhat Güller



- - Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: Ön bölgede sıkıntı yaşadık- Afjet Afyonspor Teknik Direktörü Serhat Güller: 2 puan kaybettik İZMİR



- Spor Toto 1. Lig 13. hafta mücadelesinde Altınordu sahasında Afjet Afyonspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından teknik adamlar mücadeleyi değerlendirdi. Spor Toto 1. Lig’de sahasında Afjet Afyonspor ile berabere kalan Altınordu’da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, “Ön bölgede skor üretmekte zorlandık” ifadelerini kullandı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eroğlu, “Kazanmak istiyorduk. Uzun süredir kaybetmiyoruz ve sahada iyi direnç gösteriyoruz. İlk yarıda topa hakim olduk. Oyunu rakip sahada oynadık ama üretmekte sorun yaşadık. Rakibin kalabalık savunmasına geç reaksiyon verdik. Kerimin pozisyonunda skoru yakalasaydık farklı olabilirdi. Rakip süratli oyuncularla gol aradı ve golü buldu. İkinci yarı tempoyu arttırmayı söyledim. İkinci devrede de oyunun büyük bir bölümünü rakip alanda ve baskılı oynadık. Ancak pozisyonları bir türlü tamamlayamadık. Son bölümde bir pozisyon vardı. Bana göre kırmızı kart ve penaltıydı. Ancak maçtan sonra hakem bana göremediğini söyledi.



Kazanmamız gereken bir maçtı ama berabere bitti. Eksiklerimizi görme adına önemli bir maç oldu. Öndeki isimlerin daha etkili olması gerekiyor. Son olarak Türkiye’de galip olan kaleci sürekli tedavi istiyor. Bugün bunu net bir şekilde daha gördük” dedi.

Afjet Afyonspor Afjet Afyonspor’un başında ilk maçına çıkan Teknik Direktör Serhat Güller ise, “Bir puan kazanç gibi görünse de 2 puan kaybettik” dedi.

Altınordu karşılaşması sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Güller, “Son dakikalarda gelen gol üzücü oldu. Rakibimizin uzun boylu oyuncusuna önlem alamadık. Sakatlıklardan dolayı 2 değişiklik yapmak zorunda kaldık. 1 puan kötü olmasa da 2 puan kaybettik. Üzgünüz, önümüzdeki haftalarda takımımızı üst sıralara çıkarmaya, oyun anlayışındaki eksiklerimizi tamamlamaya çalışacağız. İyi bir oyun sergilemeyi, iyi bir takım izletmeyi hedefliyoruz. İnşallah bunu başarırız” ifadelerini kullandı.

