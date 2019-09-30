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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Altınordu-Adana Demirspor maçının ardından - İZMİR

Altınordu-Adana Demirspor maçının ardından - İZMİR

- Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'nun açıklamaları - Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker'in açıklamalarıİZMİR (AA) - TFF 1. Lig'de Adana Demirspor'la 2 - 2 berabere kalan Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu ile Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker müsabakanın ardından basın toplantısı düzenledi.

Basın Toplantısı Teknik Direktör Toplantı Rektör 

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