Altınordu-Adana Demirspor maçının ardından - İZMİR
- Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'nun açıklamaları - Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker'in açıklamalarıİZMİR (AA) - TFF 1. Lig'de Adana Demirspor'la 2 - 2 berabere kalan Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu ile Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker müsabakanın ardından basın toplantısı düzenledi.
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