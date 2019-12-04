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04 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Altay - Trabzonspor maçının ardından

Altay - Trabzonspor maçının ardından

-Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın açıklamaları

Basın Toplantısı Teknik Direktör Toplantı Rektör 

--Altay Teknik Sorumlusu Yenal Dinçakman'ın açıklanmaları

- - Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: “Trabzon’a avantajlı skorla dönüyoruz”- Altay Teknik Sorumlusu Yenal Dinçakman: “Bizim için iyi bir maç oldu” İZMİR

- Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Altay’ın sahasında Trabzonspor’a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından iki takımın teknik direktörleri maçı değerlendirdi. Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, ”Öncelikle iki takımı da tebrik ediyorum. Saha içerisinde futbolun güzellikleriyle kendi işlerini yapmaya gayret gösterdiler. Bizim açımızdan da hem sakatlık sonrası çok fazla şans vermediğimiz oyuncularımızı oynattık hem de genç oyuncuları da görme şansı oldu. Trabzon’da oynayacağımız müsabakaya avantajlı skoru alarak dönüyoruz” dedi.
“Bizim için iyi bir maç oldu” Altay Teknik Sorumlusu Yenal Dinçakman ise, “Bugün Süper Lig’in en formda ekiplerinden Trabzonspor’la karşılaştık. Oyuncularımız verdiğimiz görevleri disiplinle yerine getirmeye çalıştı. İlk yarıda özellikle zaman zaman iyi oynadığımız bölümler vardı. Genel anlamda bizim için iyi bir maç oldu. Önümüzdeki Osmanlıspor maçına hazırlanacağız. Rakibimizi de kazandığı için tebrik ediyoruz” ifadelerini kullandı.
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