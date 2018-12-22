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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Altay-Tetiş Yapı Elazığspor maçının ardından - SİVAS

Altay-Tetiş Yapı Elazığspor maçının ardından - SİVAS

- Tetiş Yapı Elazığspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak açıklama - Altayspor Tekin Direktörü Dilaver Mutlu açıklamaMaçın ardından - Tetiş Yapı Elazığspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak: - "Bizim için her puan çok önemli. 3 puanla da ayrılabilirdik ama 1 - 0 öne geçtikten sonra oyuncular içgüdüsel olarak çok geriye çekildi. Uyarmamıza rağmen yapamadık" - Altay Teknik Direktörü Dilaver Mutlu: - "Maçtan önce zor olacağını söylemiştik çünkü iki takımın puan durumları ve ligdeki yerleri belli"SİVAS (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Altay ile 1 - 1 berabere kalan Tetiş Yapı Elazığspor'un teknik direktörü Orhan Kaynak, kendileri için her puanın çok önemli olduğunu söyledi.

Kaynak, Sivas 'ta oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendilerine stadı veren Sivas spor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'a, yönetim kuruluna, Gençlik Spor'a teşekkür etti.İlk yarıda çok önemli pozisyonlar yakaladıklarını ancak gole çeviremediklerini belirten Kaynak, "Karşılaşmayı 3 - 0 galip durumda bitirebilirdik. Rakibin duran toplarda çok etkili olduğunu ve iyi bir takımla oynadığımızı biliyorduk. Altay büyük bir camia. Onlar da bu sene çıktı. Ayakta durmaya çalışıyorlar, sezona çok iyi başlamalarına rağmen bir düşüş yaşıyorlardı. Bizim için her puan çok önemli. 3 puanla da ayrılabilirdik ama 1 - 0 öne geçtikten sonra oyuncular içgüdüsel olarak çok geriye çekildi. Uyarmamıza rağmen yapamadık." diye konuştu.
Elazığspor'da futboldan daha çok futbol dışı konuların konuşulduğuna değinen Kaynak, şunları kaydetti:"6 aydır sıkıntı içerisindeyiz, bu ortamda yaşayan bütün oyuncularımın emeğine, yüreğine sağlık. Buraya kadar getirdik. Bundan sonrası artık duyarlı iş adamları, mülkü amirler, Elazığlı, Elazığsporluyum diyenlerin sorumluluğunda. İnşallah sahip çıkarlar ve bu oyuncuları tutarlar. 1,5 yıldır bu çocuklar para almadan top oynuyor. Umarım bundan sonraki dönem Elazığspor için hayırlı ve mutlu olur." - Altay cephesiKarşılaşmanın zor geçeceğini bildiklerini aktaran Altay Teknik Direktörü Divaler Mutlu da "Maçtan önce zor olacağını söylemiştik çünkü iki takımın puan durumları ve ligdeki yerleri belli. Maçı kazanmak istiyorduk, bu maç iyi de oynadık. Kazanmak için iyi hamleler de yaptık ama ikinci golü bulamadık. Geriye düşmesek belki maçı daha kolay koparabilirdik. Özelikle ikinci yarı tek kale maç oynadık. Yapacak bir şey yok. Artık ikinci yarı hazırlıklarıyla takımı daha iyi yerlere getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Basın Toplantısı Teknik Direktör Toplantı Allah Rektör 

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