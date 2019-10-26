Altay - Menemenspor maçının ardından

-Altay hocası Sait Karafırtınalar

-Menemenspor yardımcı antrenör Mehmet Ali beşer



- - Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar:- “ Belki bu maçı kazanamadık ama sezonu kazanabiliriz”- Menemenspor Yardımcı Antrenörü Mehmet Ali Beşer:- “Bu maçtan da alnımızın akıyla çıktık” İZMİR



- TFF 1. Lig’in 9. haftasında oynanan İzmir derbisinde Menemenspor’un, Altay’ı 2-0 yendiği maçın ardından teknik adamlar karşılaşmayı değerlendirdi. Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, “Rakibimiz tebrik ediyorum. Önemli bir galibiyet aldılar. Biz galibiyeti hak etmeyen bir oyun oynadık ve neticesinde kaybettik. Belki de 7-8 tane net pozisyonumuz var ama bunları konuşacak durumda da değiliz. Bunları atmamız gerekiyordu ve bunları atabilen de bir takımız. En çok gol atan ve en çok pozisyona giren takımlardan bir tanesiyiz. Ama diğer yandan da en çokta kaçıran takımlardanız. Üzerine bir de bireysel hata eklenince mağlubiyet kaçınılmaz oluyor. Yediğimiz ikinci gol zaten klasik gollerden bir tanesi. Son dakikalarda ön tarafa çıktığınızda arkada pozisyon verebiliyorsunuz. Takımımın ilk golden sonraki verdiği reaksiyon benim için yeterli. Belki bu maçı kazanamadık ama sezonu kazanabiliriz. Bugün sadece golü bulamadık, takımın coşku ve kalitesi yeterli düzeyde. Önümüzdeki maçlarda kazanma serisine devam edeceğiz” dedi.

“Bu maçtan da alnımızın akıyla çıktık” Menemenspor Yardımcı Antrenörü Mehmet Ali Beşer ise, “Bugün bir derbi oynadık ve stresi yüksek bir maçtı. Son haftalardaki çıkışımızı bu maçta galibiyetle devam ettirdik. Futbolcularımız hafta içinde çok çalıştılar ve iyi hazırlandılar. İstediklerimizi yerine getirdik. Bu maçtan da alnımızın akıyla çıktık. İnşallah bundan sonraki maçlarda da yakaladığımız ivmeyi daha yükseğe taşırız. Bu maç burada bitti, bundan sonraki maçlara konsantre olacağız. Hafta içinde oynayacağımız kupa maçımız var. Yarın sabah ara vermeden çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



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