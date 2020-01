Altay'dan transferin son gününde 5 imza

--Prince Segbefia’nın röportajı

- Altay, ara transfer döneminin son gününde 5 futbolcuyu birden kadrosuna kattı. Yeni transferlerden Yaser Hacımustafaoğlu, Paixao ile aralarında iyi bir rekabet olacağına inandığını söyledi.



Prince Segbefia ise, Göztepe’de forma giyerken Altay taraftarının kendisine, "Altay’a gel, Altay daha büyük bir kulüp" şeklinde mesaj attığını ifade etti.

Turgut Doğan Şahin de taraftarın desteğine layık olmaya çalışacaklarını belirtti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, ara transfer döneminin son gününde adeta bombaları patlattı. Siyah-beyazlı ekip, Sakaryaspor’dan 28 yaşındaki santrfor Yaser Hacımustafaoğlu ile 1.5 yıllık, Fatih Karagümrük’ten 31 yaşındaki sol kanat Turgut Doğan Şahin ile 1.5 yıllık, yine Fatih Karagümrük’ten 32 yaşındaki stoper Abdülhamit Yıldız ile 6 aylık, Gaziantep FK’dan 28 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Prince Segbefia ile 1.5 yıllık ve Nijerya’nın Akwa United takımından 20 yaşındaki kanat oyuncusu Aniekeme Okon ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Transfer olan futbolcular takımla beraber ilk antrenmanlarına çıktılar. Antrenmanın hemen ardından futbolculardan Yaser Hacımustafaoğlu, Prince Segbefia ve Turgut Doğan Şahin, İhlas Haber Ajansı mikrofonuna konuştu.

"Paixao ile aramızda iyi bir rekabet olacağına inanıyorum" Altay’ın kadrosuna kattığı futbolculardan Yaser Hacımustafaoğlu, Altay gibi büyük bir camiaya geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Bu takımın başarısında pay sahibi olabileceğimi düşünmek beni heyecanlandırıyor. Başarı için elimden ne geliyorsa yapacağım. Takımda güzel bir arkadaşlık ortamı var. Umarım her şey güzel olur. Paixao’ya saygı duyuyorum, geçen sene 29 gol attı. Ben de kendime güveniyorum. Paixao ile aramızda iyi bir rekabet olacağına inanıyorum ve bu rekabetinde Altay’a başarı getireceğini umuyorum. İkimiz de elimizden gelenin en iyisini yapıp Altay’ı hak ettiği yere çıkartmak istiyoruz. TFF 1. Lig çok rekabetçi bir lig. Play-Off hattıyla aramızda 1 puan var, her şey olabilir. Önemli olan 3-4 maçlık bir seri yakalayabilmek. O seriyi yakalarsak aşağılara ineceğimizi düşünmüyorum. Çünkü iyi bir kadromuz var ve iyi bir takımız" dedi.

"Göztepe’deyken Altay taraftarları bana, ’Altay’a gel, Altay daha büyük bir kulüp’ diye yazıyorlardı" Gaziantep FK’dan transfer edilen Prince Segbefia ise Altay’a şampiyon olmak için geldiğini söyleyerek, "Geçen sene Gaziantep FK ile şampiyonluk yaşadım. Bu sene de Allah’ın bana yardım edeceğine inanıyorum ve yine şampiyon olmak istiyorum. Altay’ı gelmeden önce tanıyordum. Altay taraftarını da biliyorum, Göztepe’deyken, Altay taraftarı bana ’Altay’a gel, Altay daha büyük bir kulüp’ diye yazıyorlardı. Şimdi ben buradayım ve çok güzel bir zaman geçireceğimize inanıyorum. Şampiyon olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" şeklinde konuştu.

"Şu an iyi bir durumdayız, taraftarımızın her zaman yanımızda olsun" Fatih Karagümrük’ten gelen başarılı sol kanat oyuncusu Turgut Doğan Şahin ise, "Köklü bir kulübe geldim. Taraftarı ve camiasıyla ses getiren bir kulüp Altay. Bu kulübe katkı yapmak için buraya geldim. İnşallah en iyi katkıyı sağlayıp Altay’ı hak ettiğini Süper Lig’e taşımak için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Altay taraftarı ligin Türkiye’nin önde gelen taraftarlarından. Onlar bizim en büyük destekçimiz. Şu an iyi bir durumdayız, taraftarımızın her zaman yanımızda olsun. Ligde 15 maçımız kaldı, taraftarımızın bizi en iyi şekilde destekleyeceğine inanıyorum. Biz de onların bu desteğine layık olmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.



