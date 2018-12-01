Altay - Altınordu maçının ardından

-Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'nun açıklamaları
- - Altay Teknik Direktörü Özden Töraydın:- "Konsantrasyon kaybı yaşadık"- Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu:- "Kaybetmemek bizim için önemli" İZMİR
- Spor Toto 1. Lig’in 14. hafta maçında Altınordu’nun Altay’ı 2-1 yendiği maçın ardından iki takımın teknik direktörü karşılaşmayı değerlendirdi. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Altay Teknik Direktörü Töraydın, talihsiz iki gol yediklerini söyledi.
Töraydın, “Mücadele gücü yüksek bir maç olacağını biliyorduk. Karşımızda diri ve organize bir takım vardı. Geçen haftalarda olduğu gibi konsantrasyon eksikliğinden duran topta kalemizde golü gördük. Golü bulduktan sonra daha etkiliydik. Ancak talihsiz bir gol daha yedik. Bu konsantrasyon eksikliğini en kısa zamanda çözmemiz gerekiyor. Önümüzde bir kupa maçımız var. Sonrasında yine diri bir takım olan Eskişehirspor ile karşılaşacağız. O yüzden eksiklerimizi tamamlayacağız" dedi. Altınordu cephesi Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise derbiden galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyleyerek, “Uzun süredir kaybetmiyoruz. Geçen hafta berabere kaldık. Kaybetmemek bizim için önemli. Altay da son 2 haftadan 4 puan aldı ve yükseliş içindelerdi. Maça iyi başladık. Son paslarda yanlış tercihler yaptık. İlk yarıda maçı koparabilirdik. Serdar’ın sakatlanması planımızı bozdu. İlk yarının son 15 dakikasında ise üretmeye başladık ve golü bulduk. İkinci devreye Altay’ın taraftar desteğiyle baskılı çıkacağını biliyorduk. Açıkçası buna çok cevap veremedik. Yediğimiz gole kadar rakibi geriye koşturamadık. İkinci yarıda Altay topa daha çok sahip olsa da pozisyon vermedik. Kazandığımız için mutluyuz. Oyuncularımı kutluyorum, Altay’a da bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum” diye konuştu.
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