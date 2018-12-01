Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Altay - Altınordu maçının ardından

Altay - Altınordu maçının ardından

Altay Teknik Direktörü Töraydın'ın açıklamaları

Teknik Direktör ve Gol Bulduk Rektör Basın Mensupları 

-Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'nun açıklamaları

- - Altay Teknik Direktörü Özden Töraydın:- "Konsantrasyon kaybı yaşadık"- Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu:- "Kaybetmemek bizim için önemli" İZMİR

- Spor Toto 1. Lig’in 14. hafta maçında Altınordu’nun Altay’ı 2-1 yendiği maçın ardından iki takımın teknik direktörü karşılaşmayı değerlendirdi. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Altay Teknik Direktörü Töraydın, talihsiz iki gol yediklerini söyledi.

Töraydın, “Mücadele gücü yüksek bir maç olacağını biliyorduk. Karşımızda diri ve organize bir takım vardı. Geçen haftalarda olduğu gibi konsantrasyon eksikliğinden duran topta kalemizde golü gördük. Golü bulduktan sonra daha etkiliydik. Ancak talihsiz bir gol daha yedik. Bu konsantrasyon eksikliğini en kısa zamanda çözmemiz gerekiyor. Önümüzde bir kupa maçımız var. Sonrasında yine diri bir takım olan Eskişehirspor ile karşılaşacağız. O yüzden eksiklerimizi tamamlayacağız" dedi.
Altınordu cephesi Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise derbiden galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyleyerek, “Uzun süredir kaybetmiyoruz. Geçen hafta berabere kaldık. Kaybetmemek bizim için önemli. Altay da son 2 haftadan 4 puan aldı ve yükseliş içindelerdi. Maça iyi başladık. Son paslarda yanlış tercihler yaptık. İlk yarıda maçı koparabilirdik. Serdar’ın sakatlanması planımızı bozdu. İlk yarının son 15 dakikasında ise üretmeye başladık ve golü bulduk. İkinci devreye Altay’ın taraftar desteğiyle baskılı çıkacağını biliyorduk. Açıkçası buna çok cevap veremedik. Yediğimiz gole kadar rakibi geriye koşturamadık. İkinci yarıda Altay topa daha çok sahip olsa da pozisyon vermedik. Kazandığımız için mutluyuz. Oyuncularımı kutluyorum, Altay’a da bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum” diye konuştu.

ve Gol Hakkında
Göktuğ Sevinçli’nin moderatörlüğünde “Ve Gol” Adnan Aybaba, Ahmet Çakar ve Rasim Ozan Kütahyalı’nın yorumları ile her Pazar saat 22:00’de Beyaz TV’de…...
devamı
İlgili Foto Galeriler
Hamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı AttıHamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı Attı
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından KarelerTrabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler
Beşiktaş - Ankaragücü Maçından KarelerBeşiktaş - Ankaragücü Maçından Kareler
Beşiktaş - Sivasspor Maçından KarelerBeşiktaş - Sivasspor Maçından Kareler
Fenerbahçe - Alanyaspor Maçından KarelerFenerbahçe - Alanyaspor Maçından Kareler
Kayserispor - Galatasaray Maçından KarelerKayserispor - Galatasaray Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı