Alpay Özalan'ın acı günü Haberi

-Hakan Ünsal'ın görüntüsü

-Gasilhane'den genel ve detay görüntüler



- İSTANBUL



- AK Parti'den milletvekili seçilen eski milli futbolcu Alpay Özalan'ın babası Mustafa Özalan hayatını kaybetti. 24 Haziran seçimleri sonrası AK Parti'den milletvekili olan eski milli futbolcu Alpay Özalan'ın bir süredir tedavi gören babası Mustafa Özalan hayatını kaybetti. Babasının defin işlemleri için İstanbul'daki Karacaahmet Mezarlığı Gasilhanesi'ne gelen Alpay Özalan ve ailesini Galatasaray'ın eski yıldızı Hakan Ünsal da yalnız bırakmadı. İstanbul'da hayata gözlerini yuman Mustafa Özalan, yarın İzmir Bostanlı'daki Beşikçioğlu Camii'nde öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

