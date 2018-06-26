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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Alpay Özalan'ın acı günü Haberi

Alpay Özalan'ın acı günü Haberi

Alpay Özalan'ın görüntüsü

Cenaze Milli Futbolcu Cenaze Namazı İran Seçimleri Milletvekili 

-Hakan Ünsal'ın görüntüsü
-Gasilhane'den genel ve detay görüntüler

- İSTANBUL

- AK Parti'den milletvekili seçilen eski milli futbolcu Alpay Özalan'ın babası Mustafa Özalan hayatını kaybetti. 24 Haziran seçimleri sonrası AK Parti'den milletvekili olan eski milli futbolcu Alpay Özalan'ın bir süredir tedavi gören babası Mustafa Özalan hayatını kaybetti. İstanbul'da hayata gözlerini yuman Mustafa Özalan, yarın İzmir Bostanlı'daki Beşikçioğlu Camii'nde öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.
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