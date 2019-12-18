Alp Disiplini Uluslararası Murat Dedeman FIS Kupası - ERZURUM
: - Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nin genel planı - Sporcuların yarışa hazırlanması - Slalom yarışlarında yarışçıların kaymasıERZURUM (AA) - Erzurum 'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen Alp Disiplini Uluslararası Murat Dedeman FIS Kupası ikinci gün büyük slalom yarışlarıyla başladı. Türkiye Kayak Federasyonunun (TKF) düzenlediği organizasyona, Türkiye'nin yanı sıra Kosova, Yunanistan, Doğu Timor, Gürcistan, Lübnan, İran, Ermenistan, Tacikistan olmak üzere 9 ülkeden 70 sporcu katılıyor.
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