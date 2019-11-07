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07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Alman kulübüne Türk sponsor

Alman kulübüne Türk sponsor

İmza töreninden detaylar

Pons Erimli 

-Paderborn CEO’su Martin Przondziono'nun açıklamaları
-Metin Usta'nın açıklamaları

- - Paderborn, Damat Tween, sponsorluk anlaşması yaptı İSTANBUL

- Bundesliga ekiplerinden Paderborn, Türk giyim şirketi Damat Tween ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Alman takımı Paderborn'a Damat Tween sponsor oldu. İmza töreninde açıklamalarda bulunan Paderborn CEO’su Martin Przondziono, “Yeni bir takımız ligde. Diğer takımlara karşılaştıracak olursak bütçeleri daha yüksek ve ona göre de daha yüksek kalitede oyunculara sahipler. Kendi çapımızda elimizde olan oyuncularla kendimizi ispatlamaya çalışıyoruz. Ligde yeni olduğumuz için alışmamız gerekiyor. Bizim en büyük hedefimiz puan almak ve ligde kalmak. Biz bu sene kendimizi ligde ispatlayabilirsek diğer senelerde daha da çok ön sıralarda olacağız” dedi.
“Sponsorluk iki taraf içinde verimli” Damat Tween ile imzalanan sponsorluk hakkında konuşan Przondziono, “Her iki taraf içinde çok verimli bir çalışma olacak. Çok güzel bir sponsorluk olacak. Bunu geçmiş zamanlarda çaba harcadıkları için bir ödül olarak görüyoruz. Paderborn takımı olan her şeye genel olarak bakıyoruz. Türkiye’den gelen ünlü bir markanın bizim için sponsor olması her iki taraf için verimli olacaktır” şeklinde konuştu.
“Alman Milli Takımı gelişim sürecinde” Alman Milli Takımı’nın son durumu hakkında görüşlerini belirten Martin Przondziono, “Alman Milli Takımı ile kazanabilecek kupaları karşılaştırmıyoruz. 2014 yılında çok büyük bir başarıya ulaştık ve bu başarıya ebediyen ulaşacağız diye düşünmüyoruz. Şu an bir gelişme süreci içerisindeyiz. Bu sürecin içerisinde değişik oyunculara şans vermemiz gerekiyor” dedi.
“Bir Türk oyuncu kadromuzda olabilir” Paderborn ekibinde bir Türk oyuncu olabileceğini belirten Przondziono, “Araştırmalarımız sürüyor. Kriterlerimize uyarsa her ülkeden oyuncu transfer edebiliriz. Şu anki durumda şu Türk oyuncusunu alacağız diye bir durum yok” ifadelerini kullandı. Metin Usta: “Paderborn ile çalışmak çok önemli” Damat Tween’in Almanya temsilcisi Metin Usta ise Paderborn ile olan sponsorluk hakkında, “Almanya’da giyim denilince Damat Tween'in akıllara gelmesini istiyoruz. O yüzden önemli sponsorluklara adım atmaktayız. Paderborn ile beraber çalışmamız çok önemli” dedi.

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