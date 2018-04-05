Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Ali Şen'in acı günü

Ali Şen'in acı günü

Hastaneden görüntü

- İSTANBUL

Başsağlığı Cenaze Cenaze Namazı 


- Fenerbahçe eski başkanlarından Ali Şen'in eşi Benta Şen bu akşam saatlerinde vefat etti. Sarı-lacivertli kulüp Benta Şen'in vefatının ardından resmi siteden şu açıklamalar yer verdi: "Kulübümüzün eski başkanlarından, Yüksek Divan Kurulu Üyemiz Sayın Ali Şen'in değerli eşi, Genel Kurul Üyemiz Sayın Metin Şen'in ve Adnan Şen'in kıymetli anneleri Sayın Benta Şen'in bu akşam saatlerinde vefat ettiği haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhume Sayın Benta Şen’in cenazesi, yarın Levent Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek. Merhume Sayın Benta Şen'e Allah’tan rahmet, başta Sayın Ali Şen, Sayın Metin Şen, Sayın Adnan Şen ve Şen Ailesi olmak üzere merhumenin tüm yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.
İlgili Foto Galeriler
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Savcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna UğurlandıSavcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna Uğurlandı
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Murat Göğebakan Cenaze TöreniMurat Göğebakan Cenaze Töreni
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı