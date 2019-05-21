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21 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Ali Ravcı: 'Bizin tek amacımız galip gelerek Avrupa kupalarına gitmek' - MALATYA

Ali Ravcı: 'Bizin tek amacımız galip gelerek Avrupa kupalarına gitmek' - MALATYA

Ali Ravcı: "Bizin tek amacımız galip gelerek Avrupa kupalarına gitmek" - MALATYA - Antrenmandan görüntüler - Evkur Yeni Malatya spor Sportif Direktörü Ali Ravcı'nın gazetecilere açıklamasıMALATYA (AA) - Evkur Yeni Malatya spor Sportif Direktörü Ali Ravcı, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında karşılaşacakları Bursaspor maçı için, "Bizin tek amacımız galip gelerek Avrupa kupalarına gitmek. Bursaspor karşısına 11 kişi çıkacağız, sporcularımız aslanlar gibi mücadele edecekler." dedi.
Sarı - siyahlı ekip, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında konuk edeceği Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarını Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde sürdürürken Sportif Direktör Ali Ravcı, gazetecilere açıklamada bulundu.

Rektör 

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