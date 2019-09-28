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28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Ali Koç ve Fenerbahçe Yönetimi, TT Stadyumu'nda

Ali Koç ve Fenerbahçe Yönetimi, TT Stadyumu'nda

Ali Koç ve yöneticilerin stada girişi

- İSTANBUL


- Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe Yönetimi, Galatasaray derbisini izlemek üzere TT Stadı'na geldi. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan derbi maç öncesinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe Yönetimi, stadyuma geldi. Sarı-lacivertli idarecileri kapıda hiçbir Galatasaray yöneticisi karşılamadı.
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