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28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Ali Koç, taraftarları stada uğurladı

Ali Koç, taraftarları stada uğurladı

Ali Koç'tan detaylar

-Taraftarların gidişinden detaylar

- İSTANBUL

- Süper Lig'in 6. haftasında bu akşam oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi Başkan Ali Koç, taraftarları uğurladı. Derbi maç için Ülker Stadyumu'nun önünde toplanan Fenerbahçeli taraftarları, Başkan Ali Koç uğurladı. Traftarlar, Başkan Ali Koç'a büyük sevgi gösterisinde bulundu. Sarı-lacivertli taraftarlar 25 otobüsle Seyrantepe'ye hareket etti. Taraftarların gidişinde emniyet ekipleri güvenlik önlemleri alırken, taşkınlık çıkarın bazı kişiler ise göz altına alındı.
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