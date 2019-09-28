Ali Koç, taraftarları stada uğurladı

-Taraftarların gidişinden detaylar



- İSTANBUL



- Süper Lig'in 6. haftasında bu akşam oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi Başkan Ali Koç, taraftarları uğurladı. Derbi maç için Ülker Stadyumu'nun önünde toplanan Fenerbahçeli taraftarları, Başkan Ali Koç uğurladı. Traftarlar, Başkan Ali Koç'a büyük sevgi gösterisinde bulundu. Sarı-lacivertli taraftarlar 25 otobüsle Seyrantepe'ye hareket etti. Taraftarların gidişinde emniyet ekipleri güvenlik önlemleri alırken, taşkınlık çıkarın bazı kişiler ise göz altına alındı.

