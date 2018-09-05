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05 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Ali Dürüst: “İyi bir başlangıç yapacağımızı düşünüyorum”

Ali Dürüst: “İyi bir başlangıç yapacağımızı düşünüyorum”

TFF Başkanvekili Ali Dürüst'ün açıklamaları

-- TFF Başkanvekili Ali Dürüst:- “Bu maçlar hazırlık maçlarını anlamlandırdı” İSTANBUL

Dera Şampiyon Forma Hazırlık Maçı 


- Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Ali Dürüst, Rusya maçı öncesinde konuştu.
Hazırlık maçlarının artık anlamlandığını ifade eden Dürüst, “Trabzon’da iyi bir başlangıç yapacağımızı ümit ediyorum” dedi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Ali Dürüst, A Milli Takım’ın Riva’da yaptığı antrenmanı takip ederken, İHA’nın da sorularını yanıtladı. Uluslar Ligi’nin önemli bir şampiyona olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Dürüst, “Bu turnuva hazırlık maçlarına anlam katıyor. Puan maçı. 2 dönemli rakip çıktı kurada. Birisiyle Trabzon’da karşılaşacağız şimdi” ifadelerini kullandı. Rusya ile oynanacak karşılaşmanın puan maçı olduğunu söyleyen Dürüst, “Bu aldığımız puanlar, Uluslar Ligi’nde bir üst tura çıkmamıza katkı sağlıyor. Aynı zamanda Avrupa Şampiyonası’na da katkı sağlıyor. Bunun yanı sıra hem oyuncu hem de taraftarın motive olmasına da neden oluyor. Çünkü hazırlık maçından öte” diye konuştu.
“Yaş ortalaması düşük bir takımız” Takımda tecrübeli ve genç oyuncuların karmasının olduğunu söyleyen Ali Dürüst, “Tecrübeli ve genç oyuncuların karması var burada. Yaş ortalaması düşük bir takımız. Önemli olan 3 gün içinde bu takımı hazırlamak. Oyuncuların, kendi takımlarında forma bulmaları önemli. Bu eksikliği burada gidermeye çalışacağız. Bu da taktik ve teknik olarak hocamızın görevi” dedi.
Son olarak Uluslar Ligi’ne galibiyetle başlamak istediklerinin altını çizen Ali Dürüst, “Galibiyetle başlamak istiyoruz ve bir futbol şehri olan Trabzon’da oynayacağız. Futbolla yatıp kalkan taraftarlarımız var ve iyi başlayacağımızı ümit ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.
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