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17 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Ali Çetin’den transfer açıklaması Haberi

Ali Çetin’den transfer açıklaması Haberi

Ali Çetin'in açıklamaları

- - Denizlispor Başkanı Ali Çetin:- “Yaşlı diyorlardı, huzurevi mi yapıyoruz diyorlardı. Huzurevini hep beraber gördük”- “Demek ki doğru iş yapıyoruz” DENİZLİ

İhlas Tarım Muhabir Rektör Serzeniş 


- Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin, Galatasaray maçı sonrası yaptığı değerlendirmede, gerçekleştirdikleri transferlerin ne kadar doğru olduğunu kaydederek, “Transfer alımına ilk başladığımızda ufak tefek serzenişte bulunanlar vardı. 'Yaşlı' diyorlardı, 'huzurevi mi yapıyoruz' diyorlardı. Huzurevini hep beraber gördük. Demek ki doğru iş yapıyoruz” dedi.
Denizlispor Başkanı Ali Çetin, Süper Lig’in ilk haftasında sahalarında Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettikleri mücadelenin ardından İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Aldıkları galibiyetin çok önemli olduğunu ve lige iyi bir başlangıç yaptıklarını kaydeden Başkan Çetin, “Teşekkür ederiz çocuklara, bana hediye ettiler bunu. ‘Başkanım acınızı unutturacağız’ dediler ve unutturdular sağ olsunlar. Allah bizi bu şehre mahcup etmiyor. Futbolcularımız emeklerinin karşılığını, taraftarımız emeklerinin karşılığını verdi. Şükürler olsun mutluyuz tabii ki. Önemli bir galibiyet bizim için. İyi başladık. Takım birbirini daha yeni tanıyor. İnşallah iyi bir Denizlispor geliyor bu sene” dedi.
“Biz iyi bir takımız” Teknik Direktör Yücel İldiz’in, ‘2-3 oyuncu transferi daha yapacağız’ sözlerinin hatırlatılması üzerine konuşan Çetin, şunları söyledi: “Öyle bir planımız var. Onun gereğine futbol şubedeki arkadaşlarımız zaten bakarlar. Onda da bir limit var. Ben her zaman söylüyorum, herkesin işine karışmıyoruz biz. Karar aşamasında biz devreye giriyoruz. Biz iyi bir takımız. En önemlisi iyi bir aile olduk. Ondan dolayı alırız veya almayız çok önemli değil ama iyi bir Denizlispor’un geleceğinden emin olabilirsiniz.” “Huzurevini hep beraber gördük” Renklerine bağladıkları oyuncuların beklentileri karşıladığına dikkat çeken Ali Çetin, “Hepsi nokta transfer biliyorsunuz. Transfer alımına ilk başladığımızda ufak tefek serzenişte bulunanlar vardı. 'Yaşlı' diyorlardı, 'huzurevi mi yapıyoruz' diyorlardı. Huzurevini hep beraber gördük. Demek ki doğru iş yapıyoruz. Futbolcularımızın hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Taraftar da hiç susmadı 90 dakika boyunca, onları da tebrik ediyorum” diye konuştu.

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