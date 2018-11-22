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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Ali Çamdalı: 'Bıçak sırtı bir pozisyondayız' - RİZE Haberi

Ali Çamdalı: 'Bıçak sırtı bir pozisyondayız' - RİZE Haberi

Ali Çamdalı: "Bıçak sırtı bir pozisyondayız" - RİZE - Çaykur Rize spor antrenmanından görüntüler - Görme engelli taraftar Recep Ali Başlantı'nın futbolcularla sohbeti,fotoğraf çektirmesi - Recep Ali Başlantı'nın teknik direktör Okan Buruk ile sohbeti - Teknik direktör Okan Buruk'un açıklaması - Recep Ali Başlantı'nın açıklaması - Çaykur Rize spor Takım Kaptanı Ali Çamdalı'nın antrenmanda görüntüleri - Ali Çamdalı'nın açıklamasıRİZE - Spor Toto Süper Lig'de 25 Kasım Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Çaykur Rize spor'un takım kaptanı Ali Çamdalı, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Öte yandan görme engelli taraftar Recep Ali Başlantı, idman öncesi Mehmet Cengiz Tesislerine gelerek teknik direktör Okan Buruk ve oyunculara destek verdi.

Görme Engelli Teknik Direktör Rektör 

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