Ali Büyükasar: “Sarıyer Belediyesi ve devletimizden Sarıyespor'a destek bekliyoruz' İzle



- Sarıyer Spor Kulübü Basın Sözcüsü Ali Büyükasar, TFF 2. Lig'de mücadele eden Sarıyerspor'a destek beklediklerini söyledi.



TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Sarıyerspor’da Basın Sözcüsü Ali Büyükasar, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Sarıyerspor’un çok köklü bir camia olduğunu ifade eden Ali Büyükasar, "Sizlerin de bildiği gibi Sarıyer Spor Kulübü Türkiye’nin en köklü ve en büyük camialarından biridir. İstanbul’un 4. büyük futbol takımıdır. Türk spor tarihinde Balkan Kupası’nı kazanmış 3 takımdan biridir. Milli takım seviyesinde nice oyuncular yetiştirmiş, çok köklü ve değerli bir camiadır. Takımımızın marka değeri çok üst seviyede. İçinde bulunduğumuz şartlar ve durum kulübümüzün marka değeri ile örtüşmemektedir. Bu da bizi üzmektedir. Sarıyerspor’un olması gereken lig Süper Lig’dir. Kısa vadede akılcı planlama yapılması ile çok kısa zamanda 1. lig karşımıza çıkacaktır. Şu an 2. ligde devam ediyoruz ve 8. sıradayız. Aldığımız puan ve sıralama bizi memnun etmemekle birlikte yeni bir yön tayin ettik ve Orhan Kaynak hocamızla anlaştık. Teknik ekibimiz onun liderliğinde inşallah başarıya ulaşacak. Kendisi her türlü bilgi ve donanıma sahip. Kendisine bizi başarıya ulaştıracağına dair güvenimiz tam. Yönetim Kurulu Başkanımız ve yönetim kurulumuz elinden geldiğince çalışarak kulübümüzü başarıya ulaştırmak içi uğraşıyor. İnşallah bir üst lige çıkmak bu yönetime nasip olacaktır” şeklinde konuştu.

“Sarıyer Belediyesi ve devletimizden Sarıyerspor’a destek olmalarını istiyorum” Sarıyerspor’un tesisleşme anlamında yapılanması olmadığını söyleyen Büyükasar, destek beklediklerini dile getirerek, “Tabii ki biz de modern bir stadyumumuz, antrenman sahalarımız ve altyapı tesislerimiz olmasını istiyoruz. Bunların maddiyatla alakası var. Maddi gücünüz çok olmadığı zaman bu tip tesisleşmeyi, bırakın 2. lig, 1. lig takımlarını Süper Lig takımları bile yapamamaktadır. Burada da devletimizin, belediyemizin, mülki idare amirlerimizin desteği gerekmektedir. Biz de Sarıyer Spor Kulübü olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sarıyer Belediyesi ve devletimizden bu konuya el atmasını, Sarıyer Spor Kulübü’ne destek olmalarını istiyorum. Sarıyerli gençlerin Sarıyerspor’da yetişmelerine katkıda bulunmalarını temenni ve rica ediyorum. Onların desteğini en kısa sürede görmek istiyoruz” açıklamasını yaptı. Ali Büyükasar, mavi-beyazlı taraftarların desteğinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, iyi günde kötü günde Sarıyerspor’un yanında olmaları gerektiğini söyledi.





