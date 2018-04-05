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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Alex de Souza, İzmir'de

Alex de Souza, İzmir'de

- Alex de Souza'nın taraftarların sevgi gösterisi eşliğinde aracına binişi - Taraftarların Alex ile özçekim yapmaları - Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Alex, havalimanında hayranlarıyla fotoğraf çektirdi, forma imzaladıİZMİR (AA) - Fenerbahçe'nin eski Brezilyalı futbolcusu Alex de Souza, İzmir 'e geldi.Altınordu Kulübü tarafından 12 yaş altı futbol takımlarının katılımıyla düzenlenen İzmir Kupası'nın başlama vuruşunu yapmak için İstanbul'dan İzmir 'e gelen Alex'i Adnan Menderes Havalimanı'nda hayranları karşıladı.Sevgi gösterileri eşliğinde yolcu salonundan çıkan Alex, bazı hayranlarıyla fotoğraf çektirdi ve forma imzaladı.Alex, daha sonra Altınordu'nun Selçuk ilçesindeki tesislerine gitti.

Çekim Forma Eski Futbolcu 

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